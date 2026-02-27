Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"

Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

"Cristiana rappresenta una giocatrice che ha contribuito a fare la storia del progetto Women nel nostro club, molto più di quanto non dicano le sue statistiche, che pure la pongono in testa per presenza e gol segnati". Il dirigente della Juventus Women Stefano Braghin saluta così sui canali ufficiali del club quella Cristiana Girelli che ha scritto la storia recente della formazione bianconera che, terminati gli impegni con l'Italia, volerà in California per vestire la maglia del Bay FC fino ad agosto.

"È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia. - prosegue il dirigente bianconero - Un insieme di valori non negoziabili, che fanno dell’appartenenza a questo club qualcosa di unico. Era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme".

Articoli correlati
Juventus, Braghin: "Essere fra le prima 8 d'Europa è importante. Per i quarti serve... Juventus, Braghin: "Essere fra le prima 8 d'Europa è importante. Per i quarti serve un'impresa"
Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa... Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"... Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Altre notizie Calcio femminile
Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle... Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere... Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola... UfficialeJuve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che... Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che porto dentro"
Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene... Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione UfficialeIl Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia... Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"... Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Giuntoli ha azzeccato tre colpi, Comolli zero. La Juventus non ha nuovi titolari
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Carlos Henrique Raposo, il calciatore-truffatore citato da Dargen D'Amico a Sanremo
Immagine top news n.1 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.2 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.4 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
Immagine top news n.5 Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini
Immagine top news n.6 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.7 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Palmieri: "Felici dei nostri ultimi due anni. Percorso continuativo"
Immagine news Serie A n.2 Che gol ha fatto Folorunsho! Cagliari avanti 1-0 a Parma, il rossoblù rientrava stasera da dicembre
Immagine news Serie A n.3 Parma, Delprato sostituito per giramenti di testa: aveva preso una pallonata nel 1° tempo
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Esposito: "Serve far gol, ma dobbiamo star attenti a non concedere nulla"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Palmieri sul caso Reggiani: “Qualcuno fa fatica a guardarci negli occhi”
Immagine news Serie A n.6 Adidas e FIGC presentano la Jersey Italy 1970’s, ispirata alla storia Azzurra
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"
Immagine news Serie B n.3 Moncini gela Marassi: il Bari è in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 45°
Immagine news Serie B n.4 Monza-Entella 2-0, le pagelle: Caso cambia la partita, Di Mario entra bene
Immagine news Serie B n.5 Il Monza crea, spreca, ma alla fine vince con Azzi e Pessina: 2-0 alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.6 Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Livorno firma una collaborazione con la Federcalcio di Malta: i dettagli dell'accordo
Immagine news Serie C n.2 Doppio colpo dalla Serie D per l'attacco della Samb: ecco Maspero jr e Semprini
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese guarda al futuro: blindato fino al 2028 il giovane terzino Roversi
Immagine news Serie C n.4 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.5 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che porto dentro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…