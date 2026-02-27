Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"

"Cristiana rappresenta una giocatrice che ha contribuito a fare la storia del progetto Women nel nostro club, molto più di quanto non dicano le sue statistiche, che pure la pongono in testa per presenza e gol segnati". Il dirigente della Juventus Women Stefano Braghin saluta così sui canali ufficiali del club quella Cristiana Girelli che ha scritto la storia recente della formazione bianconera che, terminati gli impegni con l'Italia, volerà in California per vestire la maglia del Bay FC fino ad agosto.

"È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia. - prosegue il dirigente bianconero - Un insieme di valori non negoziabili, che fanno dell’appartenenza a questo club qualcosa di unico. Era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme".