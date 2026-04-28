Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
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A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro riportato nel corso della partita Juventus-Roma, Chiara Beccari è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA.
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