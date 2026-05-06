Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop

La Juventus ha comunicato l’esito dell’operazione a cui si è sottoposta l’attaccante Chiara Beccari dopo l’infortunio al ginocchio sinistro subito nel corso della sfida di campionato contro la Roma. Questa la nota della società bianconera:

“Chiara Beccari è stata sottoposta oggi, mercoledì 6 maggio 2026, a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Dottor Sonnery-Cottet presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

La calciatrice ora dovrà restare ferma per almeno sei mesi con il suo rientro che dovrebbe essere fissato fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Beccari dunque salterà le prossime gare di qualificazione al Mondiale con la Nazionale di Andrea Soncin in programma a inizio giugno e anche gli eventuali spareggi qualificazione in programma a ottobre. Mentre potrebbe rientrare in extremis per quelli in programma fra fine novembre e inizio dicembre.