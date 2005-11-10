Ufficiale Il nuovo portiere del Campobasso arriva dalla Serie D. Contratto annuale per Spurio

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Andrea Spurio. Il calciatore, proveniente dalla Real Normanna, ha sottoscritto con il Club un contratto annuale.

Nato a Ravenna il 22 ottobre 1998, Spurio arriva in rossoblù con un profilo già collaudato nel calcio professionistico nel campionato di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha iniziato il proprio percorso tra i grandi con il Ravenna, contribuendo alla promozione dalla Serie D e tornando successivamente in giallorosso per affrontare il campionato di terza serie. Nella stagione 2020/2021 ha difeso la porta del Bisceglie, conquistando spazio e titolarità in uno dei gironi più competitivi della categoria e affrontando anche la pressione dei playout. Nel gennaio 2024 è tornato in Serie C con l’Alessandria. Con la maglia grigia ha disputato diverse gare, tutte da titolare, confermando la propria affidabilità in una piazza dalla grande tradizione e in un contesto sportivo particolarmente impegnativo.

Nel suo percorso figura anche l’esperienza con il Modena, vissuta all’interno del gruppo che nella stagione 2021/2022 ha conquistato la promozione in Serie B e la Supercoppa di Serie C: un passaggio che gli ha permesso di lavorare quotidianamente in una squadra costruita per vincere e di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio professionale.

L’approdo alla Real Normanna, nell’estate del 2025, è stato il risultato di una scelta tecnica precisa. La società aversana, neopromossa ma protagonista di una campagna di rafforzamento ambiziosa, lo ha individuato come uno degli innesti di maggiore spessore della categoria, affidandogli la porta e un ruolo centrale all’interno del progetto.

Spurio abbina esplosività, rapidità di reazione e sicurezza tra i pali. Alla qualità tecnica unisce esperienza, personalità e capacità di sostenere la pressione, caratteristiche maturate in oltre duecento presenze complessive e in numerose piazze dal forte peso sportivo.

Il Campobasso aggiunge al proprio reparto un portiere che conosce la Serie C, ne ha affrontato difficoltà e responsabilità e vi torna dopo una stagione vissuta da protagonista assoluto.

Benvenuto a Campobasso, Andrea!".