Como Women, innesto belga per il centrocampo: Hubaut firma un triennale
Innesto di prospettiva per il Como Women che ha annunciato l'arrivo della belga Hubaut dallo Zulte Waregem a titolo definitivo.
Il comunicato del club lariano
F.C. Como Women è lieta di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo della centrocampista belga Léna Hubaut, che ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.
Nata in Belgio il 28 aprile 2006, Hubaut arriva a Como dopo il percorso di crescita maturato nel calcio belga. Ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dell'Estaimbourg, prima di trasferirsi allo Zulte Waregem, dove ha militato fino al termine della stagione 2025/2026.
Nel corso della sua esperienza in Belgio ha conquistato il campionato di National Division 2 e la Coppa del Belgio Under 18. Nell'ultima stagione si è distinta anche in fase realizzativa, mettendo a segno 11 reti e contribuendo al raggiungimento della finale di Coppa del Belgio con lo Zulte Waregem.
Hubaut vanta inoltre un importante percorso con le selezioni giovanili della Nazionale belga, collezionando diverse presenze con l'Under-17, con l'Under-19 e con l'Under-23.
Le parole della giocatrice belga
Queste le sue prime parole con la maglia del Como Women: “Sono davvero felice di essere arrivata al Como Women e molto motivata per l'inizio di questa nuova stagione. Darò sempre il massimo per aiutare la squadra e spero che, insieme, riusciremo ad arrivare il più lontano possibile".