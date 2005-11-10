Ufficiale
Salutato il Renate, Ekuban si sposta in Veneto: è un nuovo calciatore del Cittadella
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Cittadella "comunica che Joseph Ansah Ekuban è un nuovo giocatore del club.
L’attaccante ghanese classe 2000 arriva a titolo definitivo.
Nato a Villafranca di Verona e cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas, debutta tra i professionisti con la Virtus Villafranca. Monterosi, Fidelis Andria, Arezzo, Latina e Renate le maglie indossate prima del suo approdo a Cittadella.
A Joseph il nostro benvenuto a Citta ed un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".
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