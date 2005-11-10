Ufficiale Casarano, tra i pali arriva lo svincolato Farroni. È già in ritiro con i rossoblù

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Casarano " comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Alessandro Farroni, portiere, classe 1997, svincolato.

Farroni ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Perugia per poi passare al Foligno e poi L’Aquila, Matera, Reggina, Juve Stabia, Vis Pesaro, Bari, Alessandria, Catania.

Nella stagione 2025-2026 ha difeso la porta del Siracusa per 33 gare. Il calciatore, che, finora, ha collezionato 139 presenze in Serie C e 80 in Serie D è già a disposizione dell’allenatore Vito Di Bari e del preparatore dei portieri Gianni Indiveri nel ritiro di Villaggio Palumbo".