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Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women

Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:18Calcio femminile

L'esperienza di Labate in rossoverde, dove è arrivata nel 2022, proseguirà almeno per un'altra stagione. L'attaccante classe '99 ha infatti firmato un contratto annuale con il club umbro come comunica la società sui propri canali ufficiali:

"La Ternana Women è felice di annunciare il rinnovo di contratto di Camilla Labate. 13 presenze in stagione tra Serie A, Coppa Italia e Women’s Cup per l’esterno classe ’99, che ha firmato un nuovo accordo che la legherà al club fino a giugno 2027.

Per Camilla sarà la quinta stagione in rossoverde: arrivata a Terni fin dall’inizio del progetto, è una delle calciatrici simbolo della storia della Ternana Women, presente in tutti i traguardi raggiunti dal club. Con 26 reti all’attivo è inoltre la seconda miglior marcatrice della storia rossoverde. Un rinnovo che conferma la piena fiducia della società nei confronti di una protagonista del percorso della Ternana Women".

Queste le prime dichiarazioni dopo il rinnovo di Camilla: "Sono davvero felice ed orgogliosa di poter continuare ad indossare la maglia della Ternana Women, che porta con sé anche il nome di Fabio Melillo, simbolo indiscusso di tutto il movimento. Questa per me è casa e non ho mai avuto dubbi sul voler proseguire il mio percorso qui, perciò ringrazio la società per questa possibilità, darò tutta me stessa come sempre e sono convinta che riusciremo a migliorarci e a crescere ancora di più nella nuova stagione per toglierci belle soddisfazioni e portare in alto il calcio ternano".

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