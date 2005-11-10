Ufficiale Palakovics e Trevisan per la difesa: il Sassuolo annuncia un doppio colpo

L'ungherese classe 2002 arriva dalla Puskas Akademia ed è nel giro della nazionale maggiore, l'italiana lo scorso anno ha conquistato la promozione con il Como

Doppio colpo del Sassuolo che rinforza la propria difesa con gli arrivi di Laura Palakovics, ungherese classe 2002, dalla Puskas Akademia e di Giulia Trevisan, classe 2004, proveniente dal Como 1907.

Il comunicato del Sassuolo su Palakovics

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Laura Palakovics.

Difenditrice classe 2002, Palakovics è cresciuta nei settori giovanili di DVTK e Mezőkövesd prima di approdare al Puskás Akadémia, club in cui ha militato per otto stagioni. Nel suo percorso ha raggiunto la finale della Coppa d’Ungheria e conquistato il secondo posto nel campionato ungherese. Dopo aver vestito le maglie dell’Ungheria Under 17 e Under 19, dal 2023 fa parte della Nazionale maggiore.

“Ho scelto il Sassuolo perché mi è piaciuto fin da subito il progetto che il Club aveva per me e gli obiettivi della squadra. Credo che questa esperienza mi permetterà di crescere molto, sia come calciatrice che come persona. Non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi e sentire il loro sostegno durante la stagione”.

Il comunicato del Sassuolo su Trevisan

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Inter, le prestazioni sportive della calciatrice Giulia Trevisan.

Difenditrice classe 2004, Trevisan è cresciuta calcisticamente nel Cittadella prima di vestire le maglie di Inter, Cesena e Como 1907 dove, nella scorsa stagione, ha contribuito a conquistare la promozione in Serie A. Ha inoltre rappresentato l’Italia nelle qualificazioni al Campionato Europeo Under 19.

“Ho scelto il Sassuolo perché è una società che punta molto sulla crescita delle giocatrici e valorizza il lavoro quotidiano. Mi hanno convinta il progetto, l’ambiente professionale e la possibilità di migliorare sia come calciatrice che come persona. Ai tifosi voglio dire che sono molto felice di essere qui! Darò il massimo con questa maglia, con impegno, passione e voglia di migliorare ogni giorno”.