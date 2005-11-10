Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Non solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli Women

Non solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli Women TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:17Calcio femminile
Sia la classe 2008 italiana, sia la slovena classe 2006 arrivano in prestito. Andranno a rinforzare il centrocampo della squadra azzurra

Non solo la difenditrice Caroline Pleidrup, la Napoli Women ha infatti prelevato anche due centrocampista, a titolo temporaneo, dall'Inter: si tratta delle giovani Martina Romanelli e Naja Poje Mihelic. Di seguito i due comunicati:

La Napoli Women annuncia inoltre di aver acquisito, in del prestito dall’Inter, le prestazioni sportive della calciatrice Martina Romanelli.

Nata a Napoli il 6 ottobre 2008, Romanelli è una trequartista e attaccante esterno che arriva in azzurro dopo il percorso di crescita nel settore giovanile dell’Inter.
Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: “Appena ho indossato questa maglia, messo gli scarpini ed è iniziato il primo allenamento con le mie compagne, ho percepito subito la voglia e la determinazione che caratterizzano questo gruppo. C’è entusiasmo, e mi sono sentita accolta fin dal primo momento: ho trovato immediatamente sintonia con la squadra e con la società, come se fossi qui da tanto tempo". Sugli obiettivi della stagione: “Ho sempre aspirato in grande. Sentire questa sintonia fin da subito mi ha trasmesso grandi aspettative: voglio arrivare più in alto possibile insieme alla squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".

Comunica poi di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive della calciatrice Naja Poje Mihelic.

Centrocampista slovena, classe 2006, Naja approda in azzurro in prestito dall’Inter, che l’ha acquistata dopo le tre stagioni disputate con il Sassuolo. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Slovenia, dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore.

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: “Questi primi giorni sono stati davvero speciali. Ho trovato un ambiente molto accogliente e si percepisce subito la grande dedizione di tutte le persone che fanno parte di questo club. Non vedo l’ora di scoprire Napoli in ogni suo aspetto: il calcio, la città, la sua gente e la sua cultura. Da parte mia darò tutto per questa squadra. Sono convinta che, lavorando con impegno, restando concentrate e vivendo ogni momento con entusiasmo, potremo crescere insieme giorno dopo giorno e regalarci, insieme ai nostri tifosi, delle belle soddisfazioni. Forza Napoli".

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Non solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli... UfficialeNon solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli Women
Como Women, colpo statunitense in mezzo al campo: arriva Leilanni Nesbeth UfficialeComo Women, colpo statunitense in mezzo al campo: arriva Leilanni Nesbeth
Napoli Women, per la difesa ecco Pleidrup: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"... UfficialeNapoli Women, per la difesa ecco Pleidrup: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"
Doppio innesto in casa Lazio: Freeman fra i pali e Holmstrom in difesa UfficialeDoppio innesto in casa Lazio: Freeman fra i pali e Holmstrom in difesa
Ancora un colpo per il Como: arriva Wullaert in attacco. Ha vinto il titolo di capocannoniere... UfficialeAncora un colpo per il Como: arriva Wullaert in attacco. Ha vinto il titolo di capocannoniere
Como Women, innesto danese per il reparto d'attacco: Nielsen firma un triennale UfficialeComo Women, innesto danese per il reparto d'attacco: Nielsen firma un triennale
L'Inter blinda Irene Santi: arriva il rinnovo fino al 2028 UfficialeL'Inter blinda Irene Santi: arriva il rinnovo fino al 2028
Due Europei son meglio di uno. E possono dare slancio al rinnovamento degli stadi... Due Europei son meglio di uno. E possono dare slancio al rinnovamento degli stadi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Dibu Martinez pista complicata: Vicario e Suzuki le prime alternative. Joao Mario a un passo dalla Fiorentina. Il Napoli aspetta Zeballos e lavora per l’esterno difensivo: ecco tutti i nomi
Primo piano
Immagine top news n.0 Tanta noia e un lampo di Miretti: la Juventus supera 1-0 lo Standard Liegi in amichevole
Immagine top news n.1 Inter, Ausilio esce allo scoperto: "Siamo interessati a Romero. Pavard? Vediamo se resta..."
Immagine top news n.2 Allegri risponde ai tifosi del Napoli: "Chi non salta è juventino? Lo sento da 15 anni..."
Immagine top news n.3 Bologna, passi avanti per il rinnovo di Orsolini: adesso è vicina la firma fino al 2030
Immagine top news n.4 Milan, Mario Gila va subito ko: indurimento alla coscia destra, domani esami strumentali
Immagine top news n.5 Openda al Lione, ci siamo. Alla Juventus 3 milioni per il prestito, non ci sarà opzione di riscatto
Immagine top news n.6 Napoli, Vergara rinnova il contratto: il classe 2003 firma fino al 2031 con opzione
Immagine top news n.7 Abodi: "Non so se Guardiola abbia pensato a fare il CT, ma è stato un azzardo parlarne prima"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Torna a parlare Rafa Leao: vuole la cessione ma tornerà a Milanello. Come finirà? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I giorni in cui l'Italia ha sognato Pep: perché ora Maldini e Leonardo preferiscono Pirlo
Immagine news podcast n.2 Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi
Immagine news podcast n.3 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.4 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bargiggia: "Milan, Leao alla fine dovrà accontentarsi e andrà in Turchia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Salandin: "Juve in ritardo su Suzuki. E Kolo Muani pensano di averlo..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Caputi: "Idee non chiare se si parte da Ancelotti e si arriva a Pirlo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tanta noia e un lampo di Miretti: la Juventus supera 1-0 lo Standard Liegi in amichevole
Immagine news Serie A n.2 Inter, Ausilio esce allo scoperto: "Siamo interessati a Romero. Pavard? Vediamo se resta..."
Immagine news Serie A n.3 Milan, Amorim traccia la via: "Oggi volevo più possesso palla, ma serve tempo"
Immagine news Serie A n.4 Allegri risponde ai tifosi del Napoli: "Chi non salta è juventino? Lo sento da 15 anni..."
Immagine news Serie A n.5 Il Trento vince il triangolare contro Sassuolo e Parma: i report delle tre gare
Immagine news Serie A n.6 Gila è già ko, la Roma tratta Castro, Chalobah si allontana dal Como: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Ascoli alla caccia di un attaccante: fra i profili seguiti c'è Soleri dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Hellas Verona, Baroni: "Il nostro leader deve essere il gioco. Servono almeno 60 reti"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, sono 29 i convocati di Gorgone per il ritiro: ci sono Favasuli e Pompetti
Immagine news Serie B n.4 Il Cesena soffre contro il Carpi in amichevole, poi decide il neo acquisto Druiventak
Immagine news Serie B n.5 Il classe 2006 Fiorini in uscita dall'Empoli: Grosseto in vantaggio, c'è anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie B n.6 Il Pisa non va oltre il pari con la Juve Next Gen: a Leone risponde Keutgen
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brutte notizie in casa Union Brescia: accertamenti cardiaci per l'attaccante Crespi
Immagine news Serie C n.2 Grosseto, in arrivo un talento dal Napoli: prima esperienza tra i grandi per Adam Hasani
Immagine news Serie C n.3 Sculli e Pepe sotto inchiesta, gli avvocati di Bettella chiariscono: "Nessun rapporto"
Immagine news Serie C n.4 Carpi, è addio con il giovane attaccante Sula: è stato ceduto al Fiorenzuola
Immagine news Serie C n.5 Juventus, Merola verso il rinnovo fino al 2030: andrà a rinforzare la Next Gen
Immagine news Serie C n.6 Treviso, acquistato Francesscotti del Benevento: andrà in prestito all'Anzio in Serie D
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Karlsruher-Inter, prosegue la preparazione dei nerazzurri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, colpo statunitense in mezzo al campo: arriva Leilanni Nesbeth
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, per la difesa ecco Pleidrup: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Doppio innesto in casa Lazio: Freeman fra i pali e Holmstrom in difesa
Immagine news Calcio femminile n.5 Ancora un colpo per il Como: arriva Wullaert in attacco. Ha vinto il titolo di capocannoniere
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, innesto danese per il reparto d'attacco: Nielsen firma un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 25 luglio 1997, a Roma sbarca il Fenomeno Ronaldo. Per andare subito a Milano
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Vojvoda all'Udinese
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia