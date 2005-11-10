Ufficiale Non solo Pleidrup, altre due giocatrici dall'Inter: Mihelic e Romanelli al Napoli Women

Sia la classe 2008 italiana, sia la slovena classe 2006 arrivano in prestito. Andranno a rinforzare il centrocampo della squadra azzurra

Non solo la difenditrice Caroline Pleidrup, la Napoli Women ha infatti prelevato anche due centrocampista, a titolo temporaneo, dall'Inter: si tratta delle giovani Martina Romanelli e Naja Poje Mihelic. Di seguito i due comunicati:

La Napoli Women annuncia inoltre di aver acquisito, in del prestito dall’Inter, le prestazioni sportive della calciatrice Martina Romanelli.

Nata a Napoli il 6 ottobre 2008, Romanelli è una trequartista e attaccante esterno che arriva in azzurro dopo il percorso di crescita nel settore giovanile dell’Inter.

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: “Appena ho indossato questa maglia, messo gli scarpini ed è iniziato il primo allenamento con le mie compagne, ho percepito subito la voglia e la determinazione che caratterizzano questo gruppo. C’è entusiasmo, e mi sono sentita accolta fin dal primo momento: ho trovato immediatamente sintonia con la squadra e con la società, come se fossi qui da tanto tempo". Sugli obiettivi della stagione: “Ho sempre aspirato in grande. Sentire questa sintonia fin da subito mi ha trasmesso grandi aspettative: voglio arrivare più in alto possibile insieme alla squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".

Comunica poi di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive della calciatrice Naja Poje Mihelic.

Centrocampista slovena, classe 2006, Naja approda in azzurro in prestito dall’Inter, che l’ha acquistata dopo le tre stagioni disputate con il Sassuolo. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Slovenia, dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore.

Queste le sue prime parole da calciatrice della Napoli Women: “Questi primi giorni sono stati davvero speciali. Ho trovato un ambiente molto accogliente e si percepisce subito la grande dedizione di tutte le persone che fanno parte di questo club. Non vedo l’ora di scoprire Napoli in ogni suo aspetto: il calcio, la città, la sua gente e la sua cultura. Da parte mia darò tutto per questa squadra. Sono convinta che, lavorando con impegno, restando concentrate e vivendo ogni momento con entusiasmo, potremo crescere insieme giorno dopo giorno e regalarci, insieme ai nostri tifosi, delle belle soddisfazioni. Forza Napoli".