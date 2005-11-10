Un lampo di Bonansea e tante occasioni. Italia 1-0 sulla Bielorussia all'intervallo

A differenza dell'andata l'Italia sblocca la sfida contro un'arcigna Bielorussia nei primi minuti e va al riposo in vantaggio per 1-0, ma anche nella serata del Franchi sono tante le occasioni non concretizzate dalla squadra di Soncin.

La sblocca Bonansea

Come da previsioni, e come all'andata, è l'Italia a fare la partita con la Bielorussia che non cambia copione e si chiude a protezione delle propria porta con tutte le calciatrici che giocano praticamente dietro la linea della palla intasando gli spazi e costringendo le Azzurre a manovrare a lungo per cercare di aprire un varco. La prima occasione arriva al 7° con una girata di testa di Girelli che però sorvola la porta, un minuto dopo arriva il vantaggio: altro traversone di Caruso dalla destra e palla che arriva a Bonansea dopo un disimpegno errato dalla difesa che non si fa pregare e batte Voskobobich con una conclusione precisa mettendo in discesa match e qualificazione.

Italia a caccia del secondo gol

Al 13° la stessa numero 11 a sfiorare la doppietta con un esterno al volo su cross dalla destra, questa volta di Cantore, ma il pallone sbatte sul palo esterno. L'Italia spinge e poco dopo il quarto d'ora Boattin fa slalom fra le avversarie e si presenta davanti alla portiera della Bielorussia che si salva col corpo da una conclusione non irresistibile della terzina. Al 22° tocca invece a Cantore impegnare Voskobovich con una girata su cross di Bonansea, ma la portiera respinge d'istinto in angolo. Solo dopo la mezz'ora la Bielorussia si vede nell'area italiana, ma sul cross di Linnik la difesa libera. Resta l'Italia a fare la partita con la numero 11 che di testa sfiora la doppietta personale quasi allo scadere.