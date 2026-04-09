Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"

Ventisette Azzurre si allenano sui campi di Coverciano con un unico obiettivo: preparare al meglio le prossime sfide in Serbia (martedì 14 aprile alle ore 18:15) e in Danimarca (sabato 18 aprile alle ore 15) per cercare di recuperare posizioni in classifica nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Solo la prima del raggruppamento infatti otterrà il pass diretto per il Brasile, mentre le altre dovranno forzatamente passare dai temuti spareggi.

Delle 27 ragazze agli ordini del Ct Soncin che da ieri mattina stanno preparando il doppio impegno della prossima settimana, c’è anche un volto nuovo. O meglio: un volto nuovo per la Nazionale maggiore, essendo alla sua prima convocazione con le Azzurre, ma una giocatrice che da Coverciano è già transitata con tutte le selezioni giovanili: “È sicuramente bellissimo e per me è un motivo di orgoglio essere qui oggi” sottolinea Marika Massimino con la freschezza e la voglia dei suoi 22 anni, in un entusiasmo contagioso che traspare limpido dai suoi occhi chiari. Pilastro della difesa della Ternana Women (“al club devo tanto, perché mi è stata sempre vicino anche in un momento buio della mia carriera, quando ero infortunata, circostanza che mi ha tenuto lontano dai campi per circa un anno”), Marika ha ritrovato in questo gruppo azzurro compagne che hanno vissuto con lei la fase finale degli Europei femminili Under 19 nel 2022 (Astrid Gilardi, Eva Schatzer, Emma Severini e Chiara Beccari, oltre alla vice allenatrice Viviana Schiavi).

"In questi giorni sto vivendo le compagne di Nazionale che fino a poco prima avevo visto nelle loro esperienze a Europeo e Mondiale: da ognuna di loro cerco di apprendere il più possibile, stando attenta a tutti i particolari. Hanno grande voglia e determinazione”