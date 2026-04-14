Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna

Si è ufficialmente conclusa la terza giornata delle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo femminile in programma nel 2027 in Brasile. Di seguito il quadro di tutti i risultati, le classifiche dei gironi e il regolamento completo:

QUALIFICAZIONI MONDIALE 2027 - TERZA GIORNATA

Gruppo A1

Serbia-Italia 0-6

Svezia-Danimarca 1-2

Classifica: Danimarca 7, Svezia 4, Italia 4, Serbia 1

Gruppo A2

Polonia-Repubblica d'Irlanda 2-3

Paesi Bassi-Francia 2-1

Classifica: Paesi Bassi 7, Francia 6, Repubblica d’Irlanda 3, Polonia 1

Gruppo A3

Inghilterra-Spagna 1-0

Islanda-Ucraina 1-0

Classifica: Inghilterra 9, Spagna 6, Islanda 3, Ucraina 0

Gruppo A4

Norvegia-Slovenia 5-0

Germania-Austria 5-1

Classifica: Germania 9, Norvegia 6, Slovenia 3, Austria 0

Gruppo B1

Repubblica Ceca-Montenegro 5-0

Galles-Albania 4-0

Classifica: Galles 7, Repubblica Ceca 7, Albania 3, Montenegro 0

Gruppo B2

Svizzera-Turchia 3-1

Irlanda del Nord-Malta 4-0

Classifica: Svizzera 9, Turchia 6, Irlanda del Nord 3, Malta 0

Gruppo B3

Finlandia-Slovacchia 4-2

Lettonia-Portogallo 0-3

Classifica: Portogallo 9, Finlandia 6, Slovacchia 3, Lettonia 0

Gruppo B4

Israele-Lussemburgo 6-0

Scozia-Belgio 1-1

Classifica: Scozia 7, Belgio 7, Israele 3, Lussemburgo 0

Gruppo C1

Estonia-Liechtenstein 2-1

Lituania-Bosnia Erzegovina 2-0

Classifica: Lituania 7, Bosnia Erzegovina 6, Estonia 4, Liechtenstein 0

Gruppo C2

Bulgaria-Kosovo 1-3

Gibilterra-Croazia 0-1

Classifica: Kosovo 9, Croazia 6, Bulgaria 3, Gibilterra 0

Gruppo C3

Macedonia del Nord-Ungheria 0-5

Andorra-Azerbaigian 1-3

Classifica: Ungheria 7, Azerbaigian 6, Macedonia del Nord 3, Andorra 1

Gruppo C4

Isole Faroe-Grecia 2-3

Classifica: Grecia 9 Isole Faroe 0, Georgia 0

Gruppo C5

Moldavia-Cipro 0-0

Classifica: Romania 6, Moldavia 1, Cipro 1

Gruppo C6

Armenia-Bielorussia 0-3

Classifica: Bielorussia 6, Kazakistan 3, Armenia 0

QUALIFICAZIONI UEFA MONDIALE 2027, IL REGOLAMENTO

Il regolamento delle qualificazioni UEFA per il Mondiale femminile 2027 in Brasile si basa su una struttura a tre leghe (A, B e C), ricalcando il formato della Nations League. Le 53 nazionali partecipanti competono non solo per gli 11 posti diretti riservati all'Europa, ma anche per promozioni e retrocessioni valide per la successiva Nations League.

Struttura della Fase a Leghe (Marzo – Giugno 2026)

Le squadre sono suddivise in base al ranking UEFA maturato nell'ultima Nations League:

Lega A (16 squadre): Quattro gironi da quattro squadre. Le vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per il Mondiale 2027. Tutte le altre squadre (seconde, terze e quarte) accedono agli spareggi.

Lega B (16 squadre): Quattro gironi da quattro squadre. Le prime tre classificate di ogni girone accedono agli spareggi.

Lega C (21 squadre): Suddivise in gironi (sei da tre o quattro squadre). Le vincitrici di ogni girone e le due migliori seconde accedono agli spareggi.

Playoff (Ottobre – Dicembre 2026)

Per assegnare i restanti 7 posti diretti e un posto per lo spareggio interconfederale, si disputano due turni a eliminazione diretta (andata e ritorno):

Turno 1: Si divide in due percorsi.

Percorso 1: Le seconde e terze della Lega A affrontano le vincitrici e le migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: Le quarte classificate della Lega A e le vincitrici della Lega B affrontano le seconde e terze classificate della Lega B.

Turno 2: Le 16 vincitrici del primo turno si sfidano in otto accoppiamenti.

Le 7 vincitrici con il miglior ranking generale delle qualificazioni volano in Brasile.

L'ottava vincitrice (quella con il ranking più basso) accede agli spareggi interconfederali FIFA previsti per l'inizio del 2027.