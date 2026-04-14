Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Si è ufficialmente conclusa la terza giornata delle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo femminile in programma nel 2027 in Brasile. Di seguito il quadro di tutti i risultati, le classifiche dei gironi e il regolamento completo:
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2027 - TERZA GIORNATA
Gruppo A1
Serbia-Italia 0-6
Svezia-Danimarca 1-2
Classifica: Danimarca 7, Svezia 4, Italia 4, Serbia 1
Gruppo A2
Polonia-Repubblica d'Irlanda 2-3
Paesi Bassi-Francia 2-1
Classifica: Paesi Bassi 7, Francia 6, Repubblica d’Irlanda 3, Polonia 1
Gruppo A3
Inghilterra-Spagna 1-0
Islanda-Ucraina 1-0
Classifica: Inghilterra 9, Spagna 6, Islanda 3, Ucraina 0
Gruppo A4
Norvegia-Slovenia 5-0
Germania-Austria 5-1
Classifica: Germania 9, Norvegia 6, Slovenia 3, Austria 0
Gruppo B1
Repubblica Ceca-Montenegro 5-0
Galles-Albania 4-0
Classifica: Galles 7, Repubblica Ceca 7, Albania 3, Montenegro 0
Gruppo B2
Svizzera-Turchia 3-1
Irlanda del Nord-Malta 4-0
Classifica: Svizzera 9, Turchia 6, Irlanda del Nord 3, Malta 0
Gruppo B3
Finlandia-Slovacchia 4-2
Lettonia-Portogallo 0-3
Classifica: Portogallo 9, Finlandia 6, Slovacchia 3, Lettonia 0
Gruppo B4
Israele-Lussemburgo 6-0
Scozia-Belgio 1-1
Classifica: Scozia 7, Belgio 7, Israele 3, Lussemburgo 0
Gruppo C1
Estonia-Liechtenstein 2-1
Lituania-Bosnia Erzegovina 2-0
Classifica: Lituania 7, Bosnia Erzegovina 6, Estonia 4, Liechtenstein 0
Gruppo C2
Bulgaria-Kosovo 1-3
Gibilterra-Croazia 0-1
Classifica: Kosovo 9, Croazia 6, Bulgaria 3, Gibilterra 0
Gruppo C3
Macedonia del Nord-Ungheria 0-5
Andorra-Azerbaigian 1-3
Classifica: Ungheria 7, Azerbaigian 6, Macedonia del Nord 3, Andorra 1
Gruppo C4
Isole Faroe-Grecia 2-3
Classifica: Grecia 9 Isole Faroe 0, Georgia 0
Gruppo C5
Moldavia-Cipro 0-0
Classifica: Romania 6, Moldavia 1, Cipro 1
Gruppo C6
Armenia-Bielorussia 0-3
Classifica: Bielorussia 6, Kazakistan 3, Armenia 0
QUALIFICAZIONI UEFA MONDIALE 2027, IL REGOLAMENTO
Il regolamento delle qualificazioni UEFA per il Mondiale femminile 2027 in Brasile si basa su una struttura a tre leghe (A, B e C), ricalcando il formato della Nations League. Le 53 nazionali partecipanti competono non solo per gli 11 posti diretti riservati all'Europa, ma anche per promozioni e retrocessioni valide per la successiva Nations League.
Struttura della Fase a Leghe (Marzo – Giugno 2026)
Le squadre sono suddivise in base al ranking UEFA maturato nell'ultima Nations League:
Lega A (16 squadre): Quattro gironi da quattro squadre. Le vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per il Mondiale 2027. Tutte le altre squadre (seconde, terze e quarte) accedono agli spareggi.
Lega B (16 squadre): Quattro gironi da quattro squadre. Le prime tre classificate di ogni girone accedono agli spareggi.
Lega C (21 squadre): Suddivise in gironi (sei da tre o quattro squadre). Le vincitrici di ogni girone e le due migliori seconde accedono agli spareggi.
Playoff (Ottobre – Dicembre 2026)
Per assegnare i restanti 7 posti diretti e un posto per lo spareggio interconfederale, si disputano due turni a eliminazione diretta (andata e ritorno):
Turno 1: Si divide in due percorsi.
Percorso 1: Le seconde e terze della Lega A affrontano le vincitrici e le migliori seconde della Lega C.
Percorso 2: Le quarte classificate della Lega A e le vincitrici della Lega B affrontano le seconde e terze classificate della Lega B.
Turno 2: Le 16 vincitrici del primo turno si sfidano in otto accoppiamenti.
Le 7 vincitrici con il miglior ranking generale delle qualificazioni volano in Brasile.
L'ottava vincitrice (quella con il ranking più basso) accede agli spareggi interconfederali FIFA previsti per l'inizio del 2027.