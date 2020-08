Riparte la A femminile: Juventus, la squadra da battere. Anche senza colpi di mercato

vedi letture

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Passano gli anni, ma la Juventus è e resta la squadra da battere, anche se dal mercato ci si aspettava qualcosa di più al di là degli arrivi di Lundorf in difesa e Ippolito, talento argentino, a centrocampo. La squadra è quella degli ultimi anni, con la stessa voglia di vincere e arricchire ancor di più la bacheca bianconera, ma la concorrenza è aumentata e migliorata come già si era visto un anno fa. Non c’è più solo la Fiorentina da fronteggiare, ma anche Milan e Roma. Il vero obiettivo della Juventus sarà però migliorarsi in Europa dopo due eliminazioni al primo turno, qui si vedrà se le scelte di mercato della dirigenza pagheranno o meno.

La stella: Difficile sceglierne una, vista la quantità di giocatrici di talento e spessore in rosa. Ma certamente anche quest’anno puntiamo su Cristiana Girelli. Prototipo del centravanti moderno, numero 10 sulle spalle e senso del gol da numero 9. Una calciatrice totale che può giocare in ogni ruolo dell’attacco facendo sempre sentire il suo peso sottoporta.

La rivelazione: Molto dipenderà dai tempi di inserimento e ambientazione in Italia, ma Dalila Ippolito, classe 2002, è una calciatrice da tenere d’occhio. In Argentina ne parlano benissimo e lei sembra vogliosa di affermarsi subito anche in un contesto più competitivo come la nostra Serie A

L’allenatore: Confermarsi non è mai facile, specialmente dopo tre titoli, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ma Rita Guarino è pronta per una nuova stagione vincente in Italia. Ma anche per lei il vero banco di prova sarà l’Europa con l’obiettivo di superare quel primo turno in cui negli ultimi due anni si sono arenate le speranze delle bianconere.

Obiettivo: Scudetto

Juventus Women Giuliani; Hyyrynen (LUNDORF), Sembrant (Salvai), Boattin; Galli (Caruso), Pedersen, Rosucci; Cernoia, Girelli, Bonansea

Acquisti: Federica Anghileri (fp Empoli), Paola Boglioni (fp Empoli) Benedetta Glionna (fp Hellas Verona), Sofia Cantore (fp Hellas Verona), Matilde Lundorf (Brighton & Hove Albion), Dalila Ippolito (UAI Urquiza)

Cessioni: Aleksandra Sikora (d. Kleppe Elite), Michela Franco (Como), Beatrice Beretta (p Tavagnacco), Ludovica Silvioni (Pink Bari), Sofia Cantore (Florenia SG). Benedetta Glionna (Empoli Ladies), Martina Toniolo (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Empoli Ladies), Martina Lenzini (Sassuolo), Federica Anghileri (Florentia San Gimignano), Paola Boglioni (Florentia San Gimignano)

* In maiuscolo i nuovi acquisti