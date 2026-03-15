Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica

Archiviata la sosta delle Nazionali e le semifinali di andata di Coppa Italia, è tornata in campo la Serie A Women, che nella giornata di ieri ha alzato il sipario sulla 16ª giornata, che si concluderà poi domani all'insolito orario delle 12:00 con il match tra Sassuolo e Inter, che anticiperà le premiazioni del ‘Women4football’ (evento che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 a Firenze).

Intanto che si sta giocando un atteso Juventus-Milan, con le bianconere chiamate a difendere con le unghie e con i denti il terzo posto, si è conclusa la prima sfida di giornata, che ha preso il via alle ore 14:30: a darsi battaglia, Como Women e Ternana, che hanno chiuso il match sullo 0-0. Un punto che sicuramente smuove la classifica di entrambe, anche se Fiorentina e Sassuolo, a pari punti con le due compagini scese quest'oggi in campo, hanno ancora la gara di questo turno da giocare.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1

68' Monnecchi

Como Women-Ternana Women 0-0

Ora in campo (parziale)

Juventus-Milan 0-0

Domenica 15 marzo

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 24*, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 12*, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più