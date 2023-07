ufficiale Roma Femminile, il rinforzo arriva dalla Francia. Biennale per Aigbogun

È con una nota ufficiale che la Roma Femminile comunica l’ingaggio di Eseosa Aigbogun; la calciatrice, come si legge nel comunicato, ha firmato un contratto che la legherà al club fino al 30 giugno 2025.

Eseosa Aigbogun arriva dal Paris FC con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni lottando per le posizioni di vertice nel campionato francese, e attualmente è tra le convocate della Svizzera al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Aveva partecipato anche alla Coppa del Mondo in Canada nel 2015, segnando il primo gol storico nella competizione per la squadra elvetica.

Queste le sue prime parole in giallorosso: “L’amore e la passione che questo Club trasmette è molto stimolante. Sono grata per la fiducia che mi hanno dimostrato e sono motivata a dare il meglio per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".