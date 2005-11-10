Ufficiale Altro colpo per il Como 1907: arriva Aigbogun per rinforzare la difesa

La svizzera torna in Italia dopo l'esperienza allo Strasburgo. Con la maglia della Roma ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Dopo una stagione allo Strasburgo in Francia per la svizzera Aigbogun c'è il ritorno in Italia dove ha vestito la maglia della Roma per due stagioni. La difenditrice è infatti è infatti una nuova calciatrice del nepromosso Como:

Il comunicato del club lariano

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore svizzero Eseosa Aigbogun.

Aigbogun si unisce al Como dopo un percorso di alto livello tra Svizzera, Germania, Francia e Italia. Il difensore comincia la sua carriera nel settore giovanile del Dietikon, in Svizzera, prima del passaggio allo Zurigo, dove vince una Coppa di Svizzera prima e al Basilea poi, dove vince un Campionato svizzero. Nel 2016 Aigbogun fa la sua prima esperienza all’estero trasferendosi al Turbine Potsdam in Germania. Dopo cinque stagioni al Paris FC, la giocatrice svizzera passa al Roma, in una parentesi italiana nella quale conquista Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, prima di passare allo Strasburgo.

Con 100 presenze con la Nazionale, Aigbogun è da anni una presenza fissa con la Svizzera. La sua versatilità, affidabilità e costanza l’hanno portata ad essere un punto cardine della Nazionale, in un percorso nel quale ha incontrato come commissario tecnico Nils Nielsen, ora direttore tecnico del Como 1907 Femminile.

Eseosa sarà un’aggiunta di esperienza e mentalità ad una squadra che si affaccia per la prima volta alla Serie A Women".

Le parole di O'Reilly e Aigbogun

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907 Femminile ha commentato: "Eseosa è un difensore affidabile e costante. Il suo posizionamento è impeccabile e legge il gioco molto bene. Ha familiarità con il calcio italiano e ha anche vinto molto. Siamo molto felici che sia qui con noi".

Sul suo arrivo a Como, Eseosa Aigbogun ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui, mi sono sentita accolta benissimo sin da subito. Spero di portare la mia esperienza, ho imparato tanto nel corso della mia carriera e spero di metterlo all’opera qui a Como, non vedo l’ora di cominciare".