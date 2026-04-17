Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto

Sono giorni infuocati per il calcio italiano. Non solo per la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo della nostra Nazionale, che ci fa ancora malissimo, ma per tutto il contorno. L'elezione del nuovo presidente della FIGC sarà il primo passo di quella che speriamo possa davvero essere una vera rivoluzione, poi sarà il momento di scegliere il nuovo commissario tecnico, che prenderà il posto di Rino Gattuso dopo che Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle prossime due amichevoli. I nomi sono soprattutto due e sono quelli di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Entrambi sotto contratto, rispettivamente con Milan e Napoli, entrambi con la necessità di sapere il prima possibile se la scelta ricadrà su di loro. Ma il tempo non gioca in favore della Federazione, visto che le elezioni federali ci saranno soltanto a giugno e a seconda di chi, tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, otterrà il posto, cambieranno anche le chance dell'uno o dell'altro allenatore.

De Laurentiis non aspetterà.

Partiamo però da una certezza: Aurelio De Laurentiis non darà ad Antonio Conte la possibilità di decidere aspettando l'elezione del Presidente. E non lo diciamo noi, lo ha detto il diretto interessato nelle scorse ore. Tradotto: se Conte vorrà ambire alla panchina della Nazionale dovrà prendersi un rischio adesso per poi magari rimanere a bocca asciutta. Il Napoli non farà il gioco dell'Italia, giustamente, anche perché a prescindere da quello che sarà il risultato finale in questa Serie A, il club partenopeo dovrà progettare la prossima stagione avendo la certezza di conoscere colui che sarà l'allenatore. Difficile dire, a oggi, se la società campana andrà avanti con Conte o meno, ma c'è anche chi è nella stessa situazione.

Allegri il nome forte.

Stiamo parlando chiaramente del Milan, che dovrà valutare molto bene la posizione, e la volontà, di Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico rossonero non ha mai smentito la possibilità di poter approdare sulla panchina dell'Italia e al momento il suo nome è quello in vantaggio rispetto a tutto gli altri, Conte compreso. Max non potrà però chiudere questa annata senza aver centrato il grande obiettivo del club milanese, ovvero quello di tornare a giocare in Champions League dalla prossima stagione. E vedendo la classifica attuale della Serie A, a sei giornate dalla fine del campionato, la questione non è più scontata come poteva sembrare poco tempo fa.

Ma alla fine lo stesso Allegri non ha mai parlato nettamente in questo senso. A chi, durante le conferenze stampa e le interviste post gara, gli chiedeva lumi sulla possibilità che il suo Milan potesse vincere lo Scudetto, il tecnico livornese ha sempre risposto che l'obiettivo era solo e soltanto quello relativo alla qualificazione alla prossima Champions. A conti fatti l'allenatore ha sempre fatto bene a guardarsi le spalle, perché adesso il quarto posto non è così scontato. mancano 450 minuti alla fine del campionato e poi sarà tempi di verdetti: in campo ma anche sulle panchine, con Napoli e Milan che sono alle prese con il dubbio legato ai propri allenatori. E la Nazionale ha un peso importante, perché dire no all'azzurro non è facile.