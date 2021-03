Juventus, Gosens o Emerson con l’addio di Alex Sandro. Inter, Vidal vuole restare ma Marsiglia e Galatasaray ci pensano. Roma, per la porta c’è anche Gollini

In casa Juventus c’è aria di cambiamento. Alla fine di questa stagione ci saranno nuove partenze, che contribuiranno a dare un volto diverso alla squadra. In difesa ad esempio è molto probabile l’addio di Alex Sandro. Per quel ruolo Paratici sta valutando alcune ipotesi. Il nome che piace più di tutti è quello di Gosens ma oggi la richiesta dell’Atalanta è altissima. La sua crescita in questi anni è stata esponenziale. Gasperini su di lui ha fatto un grande lavoro. Nella passata stagione ha segnato 9 reti in serie A, traguardo già eguagliato anche in questa. Insomma un esterno che vede la porta con una continuità del genere per la Juventus sarebbe l’ideale. La trattativa è però complicata. Una pista più percorribile porta a Emerson Palmieri del Chelsea. Le pretese del club inglese sono più basse anche se al momento non ci sono stati passi in avanti. A centrocampo è possibile che ci sia la partenza di Ramsey il cui rendimento è stato decisamente altalenante. Il gallese ha mercato in Premier League e qualche sondaggio è stato fatto da Liverpool, Everton e Tottenham. Inter invece ferma in attesa degli sviluppi societari. C’è però da capire cosa accadrà a fine stagione con alcuni giocatori importanti. Uno di questi è Vidal, fortemente voluto la scorsa estate da Antonio Conte. Il cileno vuole restare, ha un altro anno di contratto ma non è da escludere che possa anche andare via. Chi ha manifestato un forte interesse è l’Olympique Marsiglia. Sanpaoli, che è stato anche ct del Cile, è un suo estimatore e magari potrebbe spingere la società a fare un tentativo. Da tenere presenti anche Galatasaray e Flamengo. Il Milan è alle prese con i rinnovi. C’è ancora distanza con Donnarumma ma si continua a trattare per trovare una soluzione. Più vicine le parti invece per Calhanoglu. E si procede anche per allungare il contratto di Kessié. Nell’incontro di giovedì con il suo agente Atangana l’accordo non è stato raggiunto. Servirà un nuovo rilancio ma il giocatore ha dato la sua priorità al club rossonero. Il Milan poi sta lavorando forte per tenere Tomori anche per la prossima stagione. Novità in arrivo anche per la Roma. A fine stagione le strade con Fonseca quasi sicuramente si divideranno. Ma non sarà solo l’allenatore ad andare via. Il club giallorosso sta cercando anche un nuovo portiere. Pau Lopez infatti non ha convinto fino in fondo. Musso è sicuramente un’ipotesi molto concreta ma attenzione anche a Gollini, altro profilo che piace molto.