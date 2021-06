Lazio, ecco la lista dei nomi per Sarri. Milan, Giroud resta l’obiettivo numero uno per l’attacco, Calha può ancora rinnovare. Inter, per la fascia sinistra pressing su Kostic

La nuova Lazio di Maurizio Sarri sta per nascere. Lotito e Tare sono già al lavoro per garantirgli un organico all’altezza. L’obiettivo è rafforzare un po’ tutti i reparti. A cominciare dalla difesa dove un nome che potrebbe diventare molto caldo a breve è quello di Hysaj. È chIaro che servirà anche un forte centrale da affiancare ad Acerbi. Il sogno sarebbe Jérôme Boateng, svincolatosi dal Bayern Monaco. Il problema resta l’ingaggio che al momento è decisamente fuori portata. Un’altra opzione può essere Maksimovic, che lascerà il Napoli a parametro zero. Per quanto riguarda il centrocampo le ipotesi non mancano. Una pista che potrebbe diventare concreta è quella che porta a Loftus-Cheek, già cercato in passato dalla Lazio. Sarri lo ha allenato al Chelsea e l’idea sarebbe quella di provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel gioco di Sarri gli esterni d’attacco hanno un ruolo fondamentale ed è qui che Tare dovrà trovare le soluzioni migliori. I sogni restano Politano e Insigne, che hanno una valutazione molto alta. Non è escluso però che la ricerca possa indirizzarsi all’estero dove un altro profilo che piace è Rashica del Werder Brema. Muriqi e Caicedo partiranno. Teoricamente anche Correa ma solo di fronte ad una grande offerta. Anche il Milan è attivo su più fronti. Uno di questi è proprio l’attacco dove il nome più concreto resta quello di Giroud. La società rossonera non ha alcuna intenzione di acquistarlo dal Chelsea, aspetta che si svincoli. La punta centrale francese confida nel via libera del club inglese. Il Milan intanto aspetta un segnale da Çalhanoğlu. Il trequartista turco ha avuto altre offerte ma nessuna lo ha ancora convinto fino in fondo. E per questo a oggi la possibilità di rinnovare è ancora viva. Tutto confermato per Tonali. Con il Brescia si stanno ultimando gli ultimi dettagli per raggiungere l’accordo sul riscatto ma non ci sono dubbi: rimarrà in maglia rossonera. L’Inter è al lavoro per trovare il sostituto di Hakimi. Come detto le prima scelte restano Emerson Royal e Nandez, anche se le trattative rispettivamente con Barcellona e Cagliari sono tutt’altro che semplici. Marotta e Ausilio però stanno pensando anche alla fascia sinistra, dove peraltro un’opzione potrebbe continuare ad essere Young. In realtà un nome che va seguito con particolare attenzione è quello di Filip Kostic dell’Eintracht, nell’ultima stagione 30 presenze in Bundesliga, con 4 gol ma soprattutto ben 17 assist. L’Inter è in grande pressing.