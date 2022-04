Milan, occhi su De Ketelaere e ipotesi Berardi. Inter, pronta l’accelerata per Bremer. Idea Kamara come vice Brozovic. Napoli, ecco i nomi per il dopo Insigne

Il rush finale di campionato ma anche il mercato. Il Milan sta sondando il terreno su più fronti e già guarda alla prossima stagione. Maldini e Massara pensano a più ruoli. Botman è il colpo preparato per la difesa, ma anche a centrocampo e in attacco il lavoro è intenso. Il Milan ha da tempo messo gli occhi su De Ketelaere del Club Brugge, su cui anche il Napoli è in pressing. Classe 2001, ha tanta qualità. Il suo pregio è quello di saper giocare in più posizioni: da trequartista, da esterno (preferibilmente a sinistra) e all’occorrenza da falso nove, considerate anche le importanti doti fisiche (è alto 1,92 cm). Il suo contratto scade nel giugno 2024 ma la valutazione è molto alta, vicina ai 40 milioni di euro. Detto questo, presto ci sarà un contatto anche con il Real Madrid per discutere di Brahim Diaz. L’obiettivo è anche abbassare la cifra di 22 milioni di euro prevista per il suo riscatto. I rossoneri si muovono anche su altri profili e per l’esterno a destra piace Berardi. L’attaccante del Sassuolo è pronto per una nuova avventura e il Milan sarebbe una grande occasione. La scorsa estate c’è stato qualche approccio ma poi il discorso non è stato approfondito. La sensazione è che stavolta qualcosa potrebbe anche succedere, nonostante la trattativa con il Sassuolo sia tutt’altro che semplice.

L’Inter, che resta sempre alla finestra per Dybala, sta cercando di accelerare sul fronte difesa. Qui il primo grande obiettivo resta Bremer. È chiaro che la probabile partenza di De Vrij apre un vuoto ed è per questo che Marotta e Ausilio sono alla ricerca della soluzione migliore. E il centrale brasiliano del Torino è senza dubbio la prima scelta anche se servono almeno 25 milioni di euro. Intanto spunta una possibilità per il ruolo di vice Brozovic. Si tratta di Kamara, in scadenza con il Marsiglia.

Per quanto riguarda Lautaro, la posizione della società è molto chiara. L’attaccante argentino rimane centrale e fondamentale nel progetto nerazzurro ma di fronte ad una grande offerta l’Inter farà comunque una riflessione. C’è da capire insomma se una big europea si farà avanti concretamente. Il Liverpool è una possibilità soprattutto se alla fine di questa stagione dovesse partire Salah.

Infine il Napoli. In estate in casa azzurra ci sarà molto movimento. Anguissa verrà sicuramente riscattato e quindi sarà una pedina fondamentale nel centrocampo del prossimo anno. Tutti i riflettori sono puntati sull’esterno offensivo che dovrà sostituire Insigne. Il Napoli sta seguendo molte piste. Oltre a quella che porta a De Ketelaere, nella lista degli osservati speciali ci sono anche Noa Lang del Club Brugge e Khvicha Kvaratskhelia della Dinamo Batumi.