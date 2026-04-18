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Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta

Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia prontaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
Oggi alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

Roma, la zona Champions si allontana. Il pareggio all’Olimpico contro l’Atalanta è un mezzo falso pesante. La Juve oggi avrà la possibilità di scappare via. Mettendo le mani sulla qualificazione Champions. La guerra Tra Gasp e Ranieri ha prodotto una tensione negativa in casa giallorossa. Resta incomprensibile il motivo che ha portato un uomo dello stile di Ranieri a creare una frattura così profondo con il tecnico che aveva scelto. Cosa farà il presidente Friedkin? Chi butterà giù dalla torre? La sensazione è che Gasp sia oggi più forte di Ranieri. Ma la partita è ancora tutta da giocare. E senza i soldi della Champions il futuro della Roma diventa confuso.
Questo sabato calcistico fa sorridere solo la Juve. Oggi la squadra di Spalletti ha la possibilità di allungare nella corsa alla Champions. Anzi, quasi di scappare via. I soldi dell’Europa sono fondamentali per tutti. La Juve, a esempio, dpovrà ricostruire il reparto offensivo. Dirigenza e Spalletti su questo punto sono in perfetta sintonia. Al tecnico di Certaldo non piace David. Che se ne andrà. Ha un buon rapporto anche umano, con Vlahovic. Ma il serbo deve rinnovare il contratto e si porta dietro tanti interrogativi. Dal punto di vista tecnico-tattico e anche caratteriale.

A Spalletti va bene Dusan ma vuole anche un altro vero bomber. Quello che serve per puntare allo scudetto.
Il Napoli sconfitto al Maradona dalla Lazio resta un mondo elettrico. Il passaggio chiave sarà il confronto tra il presidente De Laurentiis e Conte. Tra i due c’è sicuramente stima ma non è chiaro fino a che punto abbiano il desiderio di andare avanti insieme. De Laurentiis ha un pallino in testa, Vincenzo Italiano. Lo corteggia da anni. Anche prima che arrivasse alla Fiorentina. Italiano non ha brillato in questa stagione con il suo Bologna. La disfatta in Europa League contro l’Aston Villa è stata uno schiaffo doloroso. Ma Italiano piace. Piace il suo calcio tutto aggressività. Tra l’altro oltre al Napoli ci potrebbe essere anche l’interessamento del Milan se Allegri decidesse di entrare in corsa per il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro.
Kean non ci sarà neppure a Lecce. Suo fratello ha dichiarato che l’infiammazione alla tibia che tormenta da tempo il centravanti viola è un fastidio serio. Ci vorrebbero due-tre mesi di riposo per guarire in maniera definitiva. Con la salvezza in pugno Paratici sta pensando a una Fiorentina senza Kean. Esiste una clausola rescissoria da 62 milioni ma difficilmente arriverà un’offerta a questi numeri. Paratici è pronto ad accontentarsi di 40-45 milioni? Il Napoli potrebbe farci un pensierino.

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