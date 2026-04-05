Sfida Gasp o Chivu: chi finisce sotto processo? Prossimo cittì azzurro: no al “traditore” Mancini; si ad Ancelotti e Inzaghi, ni per Allegri

Oggi è in programma un delicatissimo Inter-Roma. Sono due squadre che non scoppiano di salute. Sono due realtà che inseguono obiettivi che non possono permettersi di fallire. L’Inter ha bisogno di vincere lo scudetto; la Roma ha bisogno dei soldi garantiti da una qualificazione alla prossima Champions. Anche Chivu e Gasperini, i rispettivi condottieri, non sono all’apice della popolarità. Chi perde finisce dritto sotto processo. Mettendo in discussione anche la conferma per la prossima stagione. Anche se è più vicino Chivu del Gasp alla conferma. L’Inter recupera un giocatore fondamentale come Lautaro. Pio è un talento ma Lautaro è una certezza. La Roma ritrova Soulè, che non è Dybala ma che garantisce comunque un minimo di imprevedibilità in fase conclusiva. C’è anche da verificare come torneranno in campionato alcuni dei protagonisti del disastro azzurro. Penso a Bastoni ma anche a Cristante; a Pio Esposito e anche a Mancini. Vediamo chi avrà saputo voltare pagina dopo una profonda delusione. In questi casi non è semplice dimenticare. Comprendo poi l’idea di Bastoni di andare a giocare il prossimo anno all’estero. La simulazione in Inter-Juve è un macigno che pesa ancora in ogni sua apparizione in Serie A.



In attesa di conoscere il nome del nuovo Presidente della Federcalcio è già iniziato il toto cittì. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Compresa l’ipotesi Guardiola. Resto convinto che sia arrivato il momento di tornare al passato, di tornare a in vestire su figure che già hanno fatto un percorso all’interno delle nostre Nazionali. E’ stato così con Enzo Bearzot, con Vicini, con Cesare Maldini. Si vuole ripartire dai giovani? E allora chi meglio di Silvio Baldini, attuale allenatore della nostra Under 21? Ma poiché conosco i miei polli immagino che il nuovo Presidente cercherà una figura di prestigio. Che sia anche un buon “ombrello” per la prima fase del suo lavoro. Che sarà molto complicata. Tra le ipotesi più gettonate c’è quella di un ritorno di Mancini. Per me una pista improponibile. Chi ha “tradito” che ha fatto mancini la maglia azzurra non può essere perdonato. Meglio uno come Simone Inzaghi che ha dimostrato vincendo tante Coppe di essere un tecnico da scontri diretti o meglio aspettare che Ancelotti chiuda il Mondiale con il Brasile per poi sposare un progetto azzurro. Vedremo. Ancelotti è sempre stato affascinato dall’idea di guidare la Nazionale. Quindi no a Mancini; si a Inzaghino e Ancelotti resta un ni all’ipotesi Allegri. Il tecnico del Milan ha le caratteristiche del selezionatore ma non lo vedo lasciare un progetto in rampa di lancio come quello del Milan.