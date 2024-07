Ufficiale Diego Llorente, dopo la Roma c'è il Betis: firma fino al 2028. Le cifre

Dopo il mancato riscatto da parte della Roma, Diego Llorente ripartirà dal ritorno in Spagna, stavolta dal Betis. Il 30enne difensore madrileno ha firmato ufficialmente il nuovo contratto che lo legherà ai biancoverdi fino al 30 giugno 2028. Arriva a titolo definitivo dal Leeds: al club inglese verranno pagati 3,25 milioni di euro. Si tratta del quinto acquisto per la rosa di Manuel Pellegrini e sarà a disposizione già per il precampionato che inizierà giovedì in Austria.

Ecco il testo del comunicato apparso sul sito del club iberico: "Real Betis Balompié e Leeds United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Diego Llorente. Il nuovo calciatore del Betic firma fino al 2028. Diego Llorente Ríos (Madrid, 16 agosto 1993) ha iniziato la sua carriera professionistica come calciatore nelle giovanili del Real Madrid, squadra con la quale ha esordito in Primera Division nella stagione 2012/13. Il nuovo giocatore biancoverde vanta una lunga esperienza nella massima categoria spagnola, dove ha superato le cento partite negli anni in cui ha giocato per Real Madrid, Rayo Vallecano, Málaga CF e Real Sociedad. La sua grande crescita gli ha fatto fare il salto in Premier League con il Leeds United nel 2020, dove è rimasto per tre anni. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Roma, disputando 54 partite e giocando anche l'Europa League. Llorente ha giocato in nazionale con la nazionale maggiore spagnola, collezionando dieci presenze in totale".