Ufficiale Napoli Women scatenato, tesserata la danese Nielsen: ha firmato un biennale

Altro rinforzo per il Napoli Women in vista della prossima stagione. Il club ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo dell’attaccante Cecilie Floe Nielsen

“Attaccante danese classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Tampa Bay Sun FC, con cui ha messo a segno 11 reti e 4 assist, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del titolo USL. Si tratta della prima operazione di mercato tra una squadra della USL e un club italiano. Ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Ringraziamo la società americana e la presidente Christina Unkel per il supporto nel trasferimento.

Dopo gli inizi con Odense Q (7 gol in 13 presenze) e Kolding Q (10 gol in 28 apparigarezioni), ha brillato all’HB Køge con 32 reti in 72 partite, diventando nel 2023 la miglior marcatrice della storia del club e capocannoniera della lega danese nella stagione 2022-23. Con all’attivo 58 gol in carriera nei club, ha collezionato presenze anche con la nazionale U19, la U23 (5 gol in 12 gare) e ha esordito con la nazionale maggiore nel 2021”.

Queste le prime parole della giocatrice danese: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Non vedo l’ora di scoprire cosa possiamo fare come squadra e confrontarci con i migliori club della Serie A. Amo segnare e lavorare sodo, e spero di poter dare il mio contributo con grinta e gol.”