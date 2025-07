Ufficiale Altra cessione in casa Vis Pesaro: Cusumano passa al Città di Fasano

Oggi alle 21:19 Serie C

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Città di Fasano per il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Francesco Cusumano. Il Club augura a Francesco le migliori fortune personali e professionali".

Con questa breve nota il club marchigiano annuncia l'addio del difensore classe 2001 che lo scorso anno ha indossato per 28 volte la maglia della Recanatese in Serie D. Cusumano lascia i biancorossi dopo aver disputato 43 partite in tre stagioni.