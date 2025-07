Ufficiale Inter, c'è il rinnovo di Bowen: "Nessun dubbio sul continuare con questa maglia"

L'avventura della centrale difensiva Katie Bowen con l'Inter proseguirà per un altro anno. La calciatrice, arrivata nel 2023 e che ha collezionato 43 presenze in maglia nerazzurra, ha infatti firmato un contratto annuale. Questa la nota della società lombarda:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Katie Bowen. Il difensore classe 1994 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2026.

"Sono orgogliosa, anche la mia famiglia lo è. L'Italia ormai è diventata la mia seconda casa, non ho avuto nessun dubbio nel continuare qui il mio percorso. - spiega la neozelandese ai microfoni di Inter Tv - Mi piace molto stare qui, mi piacciono lo stile dell'allenatore, la squadra: sono molto felice di aver rinnovato. C'è un altissimo livello di professionalità qui: vogliamo arrivare in alto. Ci è mancato pochissimo per vincere il campionato, purtroppo, ma ci siamo qualificate per la Champions League, registrando l'anno migliore che questa squadra abbia mai realizzato. Penso che insieme possiamo vincere trofei e arrivare in alto".