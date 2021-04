Ancelotti apre all'addio di Moise Kean: così può restare al PSG o rientrare in Serie A

Moise Kean può lasciare l'Everton. A confermarlo è il tecnico dei Toffees, l'italiano Carlo Ancelotti. Ai microfoni del Telegraph, Carletto ha confermato: Se il PSG - ha detto Ancelotti - vuole acquistare Kean deve negoziare con noi. Siamo aperti a questa possibilità, ma se ciò non accadrà tornerà qui, nessun problema. Stiamo parlando di un giocatore importante".

Kean di ritorno in Italia? Kean potrebbe quindi restare al PSG, così come tornare in Italia dove diversi club sono interessati, Juventus e Milan su tutte. Ma - scrive il tabloid The Telegraph - il club di Liverpool ha già precisato che venderà Kean solo se arriverà un'offerta molto importante, ovvero da 50 milioni di euro. Nel 2019, l'Everton ha acquistato il calciatore dalla Juventus per 30 milioni di euro.