Atalanta a San Siro senza Raspadori e l'ex Kessié, il Milan di Amorim benedice il turnover

Milan e Atalanta si preparano alla sfida di San Siro, valida per la settima giornata di Serie A, con qualche problema di formazione da risolvere. I rossoneri di Ruben Amorim da una parte vogliono sfruttare il fattore campo e ritrovare diversi titolari dopo il turnover in Europa League contro il Salisburgo. La Dea di Maurizio Sarri, invece, cerca continuità dopo due vittorie consecutive tra campionato e coppa, ma deve fare i conti con una situazione infortuni complicata. L'ultima tegola riguarda infatti Giacomo Raspadori, che salterà la partita dopo aver accusato un problema muscolare contro il Pafos.

Le scelte del Milan

Il Milan di Ruben Amorim dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, dopo il turnover effettuato in Europa League contro il Salisburgo. Davanti a Maignan, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie esterne spazio a Chukwueze ed Estupiñán, con Modric e Rabiot in mezzo al campo. Pulisic e Diego Moreira agiranno alle spalle di Gonçalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.

Le scelte della Dea

Per la Dea di Maurizio Sarri si va verso il 4-2-3-1, con Carnesecchi tra i pali e Bellanova, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi in difesa. Ederson e Pasalic sono attesi in mediana, mentre De Ketelaere, Zalewski e Rowe dovrebbero agire alle spalle di Krstovic. Intanto, nella giornata di ieri i tifosi bergamaschi hanno celebrato il 119° compleanno del club con una grande festa in città.