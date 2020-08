Cauto ottimismo in casa Juve in vista del Lione. Dybala stringe i denti per provare ad esserci

La Juventus nel finale di campionato ha mostrato una certa stanchezza, sia fisica che soprattutto mentale. Anche per questo Maurizio Sarri ieri ha concesso il lunedì di riposo ai suoi giocatori. Mentre i giocatori provavano a recuperare le energie, il tecnico si è invece concentrato sullo studio del Lione che venerdì arriverà a Torino. Strategie e punti di forza dei francesi a parte, quel che più interessa al tecnico bianconero è ovviamente la presenza in campo di Paulo Dybala.

Sensazioni positive per la Joya. Chiellini solo in panchina - L'obiettivo della Juventus è chiaro: far rientrare in gruppo Dybala il prima possibile. Ed in tal senso, a seconda delle evoluzioni delle prossime ore, l'argentino potrebbe già tornare ad allenarsi coi compagni dopo le sessioni individuali dei giorni scorsi. Dybala ha voglia di esserci e farà di tutto per stringere i denti, da qui il cauto ottimismo che si respira alla Continassa. Averlo a disposizione, anche solo a gara in corso, potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. Discorso diverso per Giorgio Chiellini: il capitano sarà convocato per la sfida coi francesi, anche se i titolari saranno ancora De Ligt e Bonucci.