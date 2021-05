Champions e salvezza, si gioca tutto in una notte. Il programma completo dell'ultima di A

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 38^ e ultima giornata di campionato. Un turno che si giocherà tra sabato 22 e domenica 23 maggio e che vedrà le gare con in palio punti decisivi per l’accesso alla Champions, alle altre Coppe europee e per la lotta salvezza giocarsi tutti lo stesso giorno e allo stesso orario. Il programma dell'ultima giornata sarà aperto sabato sera (20:45) con Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Inter-Udinese, invece, si giocherà domenica alle 15 con i nerazzurri saranno premiati in campo con lo scudetto. Questo il quadro completo, con tanto di programmazione televisiva:

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Cagliari-Genoa SKY

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Crotone-Fiorentina SKY

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Sampdoria-Parma DAZN

Domenica 23 maggio 2021 15.00 Inter-Udinese DAZN

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Atalanta-Milan SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Bologna-Juventus DAZN

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Napoli-Hellas Verona SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Sassuolo-Lazio SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Spezia-Roma SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Torino-Benevento SKY