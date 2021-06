Donnarumma, giornata di visite a Roma col PSG. Milan, è addio dopo 251 presenze

Donnarumma al Paris Saint-Germain, ci siamo. Un altro passo verso la firma sul contratto che legherà il portiere al club francese è stato fatto nelle ultime ore, con lo svolgimento delle visite mediche di rito. Organizzate a Roma, presso Ospedale Sant'Andrea, nel il giorno di riposo che il ct Mancini ha concesso agli Azzurri dopo la vittoria ottenuta contro il Galles nell'ultima gara della fase a gironi di Euro 2020. Il classe '99 - ormai ex Milan - ha effettuato i test nella mattina di ieri - clicca qui per le immagini -, arrivando all'appuntamento alle ore 9.30 con un Van della UEFA e accompagnato dal capo delegazione Gianluca Vialli e dal professor Ferretti, medico della Nazionale. Il rientro poche ore dopo , in attesa della firma che segnerà un nuovo capitolo nella carriera del portiere, finora protagonista per ben 251 volte con la maglia del Milan.