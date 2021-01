Dybala out fino a fine gennaio, ottimismo Chiesa e McKennie: il punto sugli infortuni di casa Juve

La Juventus da una parte festeggia per la terza vittoria consecutiva di questo 2021. Ma dall'altra deve fare i conti con gli strascichi che la sfida col Sassuolo ha lasciato. Nella giornata di ieri infatti il JMedical ha catalizzato le attenzioni dei tifosi bianconeri, visto che nella clinica bianconera sono entrati addirittura tre giocatori per sostenere esami strumentali e capire meglio tempi di recupero. Il nome che fin dal post partita sembrava preoccupare maggiormente era quello di Paulo Dybala. E infatti la Joya è l'unico che ha riportato una lesione. Nello specifico, per l'argentino si tratta di lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, informa la Juventus in un comunicato. I tempi di recupero sono stimati in circa 15/20 giorni.

Diverso il discorso per quel che riguarda Federico Chiesa e Weston McKennie: per il primo si tratta di un problema alla caviglia sinistra, per il secondo di un contrattempo muscolare. Gli esami strumentali, però, hanno escluso lesioni per entrambi e così le due situazioni saranno valutate giorno per giorno. Con i tempi di recupero che dovrebbero comunque essere inferiori a quelli di Dybala.