Fabian Ruiz torna negativo, ma la Serie A non è ancora "Covid-free"

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la guarigione di Fabian Ruiz, finalmente risultato negativo al tampone anti-Covid e da domani pronto al rientro in gruppo: "Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid". Si assottiglia ancora dunque la lista di calciatori positivi al virus, un problema che la Serie A si è quasi messa alle spalle definitivamente. Sono infatti solo due i calciatori rimasti positivi:

IL CASO ZANIOLO - Può essere declinato in ogni forma ormai, anche medica: l'annus horribilis che sta vivendo il giovane centrocampista è iniziato con tanti problemi fuori campo, non solo di cuore. Il gioiellino della Roma, attualmente ai box per infortunio, ha comunicato la sua positività tramite i suoi canali social lo scorso 18 gennaio. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".

RECORD DI SFORTUNA - Clamoroso quanto accaduto a Tonny Sanabria, l'altro positivo della Serie A. Il nuovo arrivo in casa Torino è infatti risultato positivo durante le visite mediche col suo nuovo club: "Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore. Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario