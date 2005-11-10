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Gasperini alleggerisce la Roma in vista del Genoa: "Niente pressioni da scudetto o Champions"

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
17.10.2026 00:45I fatti del giorno
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Il tecnico giallorosso presenta la sfida contro il Genoa e torna sulla rimonta subita col Real: focus su infortuni, rosa corta e gestione dei minuti finali.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa Roma, a un giorno dal match col Genoa di questo sabato sera. Mister Gian Piero Gasperini ha fatto innanzitutto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Koné ha fatto risonanza: lesione di primo grado, non troppo significativa, ma ci vuole il tempo che ci vorrà. Speriamo di recuperarlo per il Sassuolo. Dybala, nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio. Speriamo di recuperarlo settimana prossima". In mezzo all'emergenza, spazio anche a nuove soluzioni: "Castro è un ragazzo di valore, che ha fatto già il nostro campionato e anche molto bene. Sarà un'opportunità per lui". Il tecnico giallorosso ha poi ribadito la necessità di valorizzare i giovani e allargare le rotazioni: "Dobbiamo allargare la rosa: domani giocheremo con Mora e Castro sicuramente".

La rimonta del Real Madrid e il problema dei finali

Gasperini è tornato anche sulla sconfitta europea di mercoledì, escludendo un problema esclusivamente fisico: "Non è un calo fisico, ma c'è della forza su cui possiamo rimediare con organizzazione e reazione. Queste sono mancate. Questa squadra non deve sentire la necessità di avere l'obbligo di vincere scudetto o Champions, ma si deve solo esprimere. Se capita che prendi un gol, non puoi avere un calo morale". L'ex Atalanta ha anche riconosciuto le difficoltà dei suoi difensori sui calci piazzati: "Sicuramente, il 3-2 è una mancanza di organizzazione. Negli altri due è mancata concentrazione".

"La rosa non può essere la stessa di cinque anni fa"

Tra i temi centrali della conferenza anche il calendario e la necessità di avere più alternative: "Con questo calendario la rosa non può essere la stessa di 5 anni fa. Chi fa le coppe deve fare una quantità di partite per cui è necessario". Contro il Genoa di De Rossi, Gasperini si aspetta infine una gara complicata, con gli avversari pronti a chiudersi e ripartire: "Abbiamo bisogno di fiducia. Rientriamo in campionato dove siamo al momento protagonisti. Avremo lo spirito di giocare la partita per vincerla e se lo fa dai valore a chi ha giocato meno".

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