Hellas Verona-Catanzaro 2-2: doppietta di Mosquera, Pecorino 'salva' Gorgone

Finisce 2-2 tra Hellas Verona e Catanzaro la sfida del ‘Bentegodi’ valida per la Serie B, tra i fischi del pubblico di casa. Un pareggio che sta stretto ai gialloblu di Baroni, a tratti dominanti, ma che ha il sapore di una svolta per i giallorossi di Gorgone, capaci di reagire quando il loro destino sembrava segnato.

Candela porta avanti il Catanzaro, Mosquera risponde

Il Verona parte meglio, con Sarr, Iannoni e Livramento pericolosi nei primi minuti. All’11', però, è il Catanzaro a colpire: Imperiale trova libero in area Candela, che di diagonale non lascia scampo a Perilli. I gialloblu reagiscono con un vero e proprio assedio, guidato a centrocampo da Le Borgne, e al 37' pareggiano: su cross di Sarr, Mosquera supera Pigliacelli per l’1-1. Prima dell’intervallo ancora Sarr va vicino al 2-1, fermato dal portiere ospite.

Mosquera ribalta, Pecorino rimette tutto in parità

Nella ripresa il Verona continua a spingere: Mosquera sfiora il vantaggio al 52' e Le Borgne va al tiro dal limite al 57', pallone a lato di poco. Il gol arriva al 67': ancora su cross di Sarr, il centravanti di testa firma il 2-1 e la terza doppietta in altrettante gare. Il Catanzaro, fino a quel momento in apnea, si scuote: al 74' Dawidowicz stende Pecorino e l’arbitro Perri indica il dischetto. Lo stesso Pecorino calcia con precisione all’angolino e al 75' fissa il 2-2. Al 78' Le Borgne lascia il posto a Harroui.

Finale in dieci per l’Hellas

Nel finale il Verona resta in dieci: all’85' Cerbone, entrato al 78' al posto di Di Battisti, si ferma per un problema al ginocchio quando i cambi sono già esauriti. Non basta, però, un finale di nuovo all’attacco per trovare il successo, che continua a mancare ai gialloblu. Un punto che serve più al Catanzaro, mentre per l’Hellas resta il rammarico per le tante occasioni create, tra cui 11 corner in meno di 70 minuti.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2

11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Sabato 17 ottobre

Ore 15:00 - Ascoli-Empoli

Ore 15:00 - Benevento-Vicenza

Ore 15:00 - Carrarese-Modena

Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella

Ore 17:15 - Mantova-Palermo

Ore 19:30 - Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17:15 - Cesena-Avellino

Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16

Mantova 14

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 11

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 8*

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Empoli 6

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Vicenza 5

Sampdoria 4

Catanzaro 4*

Carrarese 4

Juve Stabia 2°

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva