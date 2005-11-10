Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Hellas Verona-Catanzaro 2-2: doppietta di Mosquera, Pecorino 'salva' Gorgone

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
17.10.2026 00:34I fatti del giorno
Fonti preferite
Al ‘Bentegodi’ finisce 2-2 tra Hellas Verona e Catanzaro: Candela porta avanti gli ospiti, doppietta di Mosquera, poi Pecorino segna su rigore al 75'
FotoTUTTOmercatoWEB

Finisce 2-2 tra Hellas Verona e Catanzaro la sfida del ‘Bentegodi’ valida per la Serie B, tra i fischi del pubblico di casa. Un pareggio che sta stretto ai gialloblu di Baroni, a tratti dominanti, ma che ha il sapore di una svolta per i giallorossi di Gorgone, capaci di reagire quando il loro destino sembrava segnato.

Candela porta avanti il Catanzaro, Mosquera risponde

Il Verona parte meglio, con Sarr, Iannoni e Livramento pericolosi nei primi minuti. All’11', però, è il Catanzaro a colpire: Imperiale trova libero in area Candela, che di diagonale non lascia scampo a Perilli. I gialloblu reagiscono con un vero e proprio assedio, guidato a centrocampo da Le Borgne, e al 37' pareggiano: su cross di Sarr, Mosquera supera Pigliacelli per l’1-1. Prima dell’intervallo ancora Sarr va vicino al 2-1, fermato dal portiere ospite.

Mosquera ribalta, Pecorino rimette tutto in parità

Nella ripresa il Verona continua a spingere: Mosquera sfiora il vantaggio al 52' e Le Borgne va al tiro dal limite al 57', pallone a lato di poco. Il gol arriva al 67': ancora su cross di Sarr, il centravanti di testa firma il 2-1 e la terza doppietta in altrettante gare. Il Catanzaro, fino a quel momento in apnea, si scuote: al 74' Dawidowicz stende Pecorino e l’arbitro Perri indica il dischetto. Lo stesso Pecorino calcia con precisione all’angolino e al 75' fissa il 2-2. Al 78' Le Borgne lascia il posto a Harroui.

Finale in dieci per l’Hellas

Nel finale il Verona resta in dieci: all’85' Cerbone, entrato al 78' al posto di Di Battisti, si ferma per un problema al ginocchio quando i cambi sono già esauriti. Non basta, però, un finale di nuovo all’attacco per trovare il successo, che continua a mancare ai gialloblu. Un punto che serve più al Catanzaro, mentre per l’Hellas resta il rammarico per le tante occasioni create, tra cui 11 corner in meno di 70 minuti.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Sabato 17 ottobre
Ore 15:00 - Ascoli-Empoli
Ore 15:00 - Benevento-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Modena
Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16
Mantova 14
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 11
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 8*
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Empoli 6
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 4*
Carrarese 4
Juve Stabia 2°

* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
23 gol in quattro gare tra Serie A, B e C: tripletta Raimondo e 4-4 Livorno-Grosseto
Immagine news 2
La terza doppietta consecutiva di Mosquera non basta. Hellas Verona-Catanzaro finisce 2-2
Immagine news 3
Serie B, Hellas Verona-Catanzaro 1-1 al 45'. Candela apre poi il 5° centro di Mosquera

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:53 I fatti del giorno
Chivu promuove Bonny, ma oltre a Lautaro perde Pavard: Inter a Bologna in emergenza
Immagine news 2
00:49 I fatti del giorno
Napoli, Allegri predica calma prima di Venezia. "Troveremo le soluzioni ai nostri problemi"
Immagine news 3
00:45 I fatti del giorno
Gasperini alleggerisce la Roma in vista del Genoa: "Niente pressioni da scudetto o Champions"
Immagine news 4
00:42 I fatti del giorno
"Non sono il mago delle salvezze". Nicola si presenta al Venezia e questo sabato c'è il Napoli
Immagine news 5
00:38 I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della settima giornata
Immagine news 6
00:38 I fatti del giorno
Raimondo sorride, Muric no: la tripletta del nuovo re della Serie A trascina il Frosinone col Sassuolo
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Hellas Verona-Catanzaro 2-2: doppietta di Mosquera, Pecorino 'salva' Gorgone
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu promuove Bonny, ma oltre a Lautaro perde Pavard: Inter a Bologna in emergenza
Immagine top news n.1 Raimondo sorride, Muric no: la tripletta del nuovo re della Serie A trascina il Frosinone col Sassuolo
Immagine top news n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine top news n.3 Coppa Italia verso il modello FA Cup: fino a 32 squadre di Serie C nelle fasi iniziali
Immagine top news n.4 Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"
Immagine top news n.5 Inter, Chivu annuncia: "Lautaro torna dopo la sosta". Ma non risponde su Provedel o Martinez
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Spero Dybala rientri settimana prossima. Cristante? Puntiamo al Napoli"
Immagine top news n.7 Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.4 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 ottobre
Immagine box news Serie A Milan, addio alla partnership con il Congo: risolto anche il secondo accordo
Immagine box news Serie A Roma e Milan interessate a Endrick, ma Mourinho ha deciso: a gennaio resta al Real Madrid
Immagine box news Serie A Lazio, nessun recupero dall'infermeria per la Juventus: Gattuso lancia una novità
Immagine box news Serie A Frosinone, Raimondo: "Notte indimenticabile. Alvini e la squadra mi fanno crescere"
Immagine box news Serie A Roma, emergenza infortuni e Gasperini guarda alla Primavera: due giovani nel mirino
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, Gorgone: "Verona a tratti devastante, ripartiamo dalla grande reazione"
Immagine box news Serie B Verona, Baroni: "Gara dominata, siamo sfortunati. Non ho bocciato Leali"
Immagine box news Serie B Verona-Catanzaro 2-2, le pagelle: terza doppietta per Mosquera, Pecorino glaciale
Immagine box news Serie B La terza doppietta consecutiva di Mosquera non basta. Hellas Verona-Catanzaro finisce 2-2
Immagine box news Serie B Ascoli, acquisito il 'Picchio Village'. Fioravanti: "Operazione figlia della concretezza"
Immagine box news Serie B Serie B, Hellas Verona-Catanzaro 1-1 al 45'. Candela apre poi il 5° centro di Mosquera
Serie C
Immagine box news Serie C Latina, D’Apuzzo rassicura i tifosi: "Stipendi e contributi sono stati pagati"
Immagine box news Serie C Perugia, pronto un dossier sugli errori arbitrali da consegnare all’AIA
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser scuote la squadra: "Contro la Torres servono coraggio e personalità"
Immagine box news Serie C Catania, Longo avverte: "A Potenza con umiltà, dobbiamo continuare a crescere"
Immagine box news Serie C Lecco, cinquina in casa della Pro Vercelli e non solo: esordio fra i Pro del 2010 Famà
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: 13 gol in due partite. Lecco spettacolare, Livorno-Grosseto finisce 4-4!
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio