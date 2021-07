Il Milan riparte da Pioli: "Chi se n'è andato ha fatto la sua scelta". E Giroud è in arrivo

Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato ieri la stagione del Milan 2021/22, fresco di ritorno in Champions e ad altissimo livello, almeno in Italia. Prime parole dedicate a chi di questo progetto non farà più parte: “Gigio e Calha hanno dato tutto fino all’ultimo giorno, penso che abbiamo una squadra valida e che poi quello che ci manca lo sappiamo, anche se il mercato è lungo: abbiamo bisogno di giocatori di qualità. Rimpianti per il grande Europeo di Donnarumma? No, rimango molto legato e li ringrazio per quello che hanno dato alla squadra. Ora inizia una nuova stagione, loro hanno fatto le loro scelte e noi abbiamo una strada da continuare. Vogliamo insistere su questo percorso con grande unione e voglia di migliorare”.

ECCO GIROUD - Dopo aver dato il bentornato ufficiale a Sandro Tonali, i rossoneri si avvicinano a Olivier Giroud. Il francese da tempo è stato individuato dai rossoneri come primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli e secondo le ultimissime raccolte da TMW nelle ultime ore sarebbe arrivato anche l'accordo: per l'arrivo del francese mancano solo visite e firme, ancora da programmare. Al Chelsea indennizzo da un milione più uno di bonus. Al giocatore biennale da 3,5 milioni annui più bonus.

E RESTA CALABRIA - Nelle prossime ore sarà ufficiale il rinnovo del contratto del terzino Davide Calabria col Milan. Nella giornata odierna sono stati limato gli ultimi dettagli, col calciatore rossonero che ha chiuso l'accordo sulla base di un contratto quadriennale da 2.6 milioni di euro netti a stagione.