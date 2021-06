Inter, il vice Lukaku viene dall'Ecuador: è Caicedo l'alternativa low-cost al belga

L’Inter in questa sessione di mercato dovrà necessariamente contenere i costi, ma Simone Inzaghi potrebbe comunque avere con sé a Milano un suo fedelissimo dei tempi della Lazio. Si tratta di Felipe Caicedo, centravanti ecuadoriano classe 1988 che in questa stagione ha realizzato 9 reti in 30 presenze stagionali. Caicedo in nerazzurro andrebbe a colmare una lacuna che nelle ultime stagioni si è avvertita parecchio: l’assenza di un rincalzo in attacco che possa far rifiatare Romelu Lukaku. L’attaccante è però legato alla Lazio fino al 30 giugno 2022 ed è da chiarire se Claudio Lotito vorrà venire incontro alla Beneamata, soprattutto dopo lo ‘sgarbo’ Inzaghi. Visto comunque il contratto non lunghissimo e l'età del calciatore, l'Inter spera di strappare il calciatore per una cifra abbordabile.

Di contro, Caicedo in biancoceleste potrebbe vedersi chiuso dalla folta concorrenza e dunque potrebbe decidere per un salto di qualità, pur senza la prospettiva a Milano di un posto da titolare. Con la Champions League potrebbero comunque aumentare le possibilità per il calciatore di avere chance dal 1’. Nei prossimi giorni l’Inter potrebbe dunque intensificare i contatti.