Inter in vendita, CdA straordinario. E della cessione si occupano i grandi media internazionali

La cessione dell'Inter è al centro del dibattito economico a livello internazionale. Una questione della quale si è occupato anche il Financial Times. L'Inter è in discussione per cedere la società a gruppi come "BC Partners ed EQT", mentre al contempo le private equities stanno allargando le proprie holdings anche nel mondo del pallone. Per il FT la valutazione fatta è di 900 milioni di euro, con Goldman Sachs come consulente per potenziali acquirenti. Le società come la svedese EQT e gli statunitensi Arctos Sports Partners sono quelle interessate anche se i londinesi di BC Partnes sono in fase più avanzata. Mentre, specifica il quotidiano finanziario, Suning, Inter, Lionrock e BC Partners non hanno risposto subito alle richieste di commento, Arctos, EQT e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare. Però le pressioni finanziarie hanno portato Suning, che possiede il 68,5% del club, a cercari ulteriori investitori esterni per il club. Non è chiaro se il gruppo di private equity di Hong Kong, Lionrock Capital, voglia vendere il suo 31,5% di Inter.

La versione della Reuters Secondo l'agenzia Reuters, Suning vorrebbe cedere il 40% del club valutato circa 500 milioni di euro, secondo una fonte. La valutazione della società sarebbe superiore a quelle filtrate nelle ultime ore, ovvero da 1.2 miliardi. Fonti avrebbero riferito che BC Partners sarebbe più un investitore finanziario che un socio di maggioranza. Suning resterebbe socio di maggioranza e potrebbe riacquisire lo stack di BC Partners successivamente.

CdA straordinario "Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. - si legge in una nota ufficiale pubblica dal club di Viale della Liberazione - si è riunito in modalità da remoto per un esame dell’andamento della gestione corrente relativo al primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre della stagione in corso. L’esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi. Il Consiglio di amministrazione dell’Inter continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club, anche alla luce delle recenti disposizioni governative italiane in fase di approvazione, in merito alla pandemia in corso".