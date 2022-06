Inter, per Lukaku l'attesa continua: è atteso oggi a Milano per visite e firma

vedi letture

L'accordo è della settimana scorsa, l'annuncio imminente e l'arrivo a Milano già programmato: il Lukaku-day partirà domattina presto con un volo privato da Olbia a Linate e poi via per le visite mediche da tenere tutto in giornata: sembrava che potesse arrivare già nella serata di ieri e un centinaio di tifosi si sono anche spostati in direzione Linate, ansiosi di poter riabbracciare il simbolo della rinascita nerazzurra e dell'ultimo Scudetto, vinto con il belga grandissimo protagonista. Inutilmente, perché del belga nerazzurro neanche l'ombra, mentre il nostro inviato ha pizzicato la partenza di Origi dopo la firma con il Milan, per il cui accordo manca solo l'annuncio ufficiale.