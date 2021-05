L'Atalanta non rompe il tabù: continua l'allergia alle finali che dura da 58 anni

L'Atalanta accarezza il sogno di rompere il tabù dopo 58 anni, ma alla fine è la Juventus ad avere la meglio nella battaglia del Mapei Stadium. L'1-2 finale è giusto per quanto visto in campo, anche se i nerazzurri recriminano per un rigore non concesso su Pessina e un intervento ruvido di Cuadrado su Gosens in occasione del vantaggio bianconero. Le pagelle raccontano comunque di una squadra battagliera, con un solo vero insufficiente, Ilicic, anche Gasperini non è esente da colpe.

Gasperini nel dopopartita si è lamentato dell'arbitraggio di Massa, per il possibile rigore di Rabiot su Pessina - il francese non prende il pallone - e per l'intervento di Cuadrado su Gosens in occasione del gol dell'1-0. L'allergia alle finali da parte dell'Atalanta continua, quindi, dal 1963.