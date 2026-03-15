L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro

Succede di tutto a San Siro, l'Inter di Cristian Chivu non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta, ma a fare notizia è ancora una volta l'arbitraggio. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 26' con Esposito, poi però non sono riusciti a chiuderla malgrado le tante occasioni e dopo hanno subito il gol di Krstovic, che all'82' ha gelato San Siro. Tra i migliori proprio gli autori delle due reti, ma anche Carlos Augusto, che ha ben figurato. Stecca invece Carnesecchi. Fa discutere il fatto che Manganiello abbia giudicato regolare la spinta di Sulemana su Dumfries, così come la decisione del fischietto di Pinerolo di non intervenire per un calcio di Scalvini su Frattesi in area di rigore della Dea. Chivu si è infuriato ed è stato espulso per proteste.

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha preferito concentrarsi su temi di campo come il ritorno di Ederson: "Quando stanno fuori mi mancano tutti. A centrocampo però tanti hanno tirato avanti la carretta. Lui è fondamentale, è rientrato De Ketelaere e presto avremo Raspadori. Voglio fare i complimenti allo staff". Un commento anche sulle condizioni dell'attaccante italiano: "Domani si allena con il gruppo. Speriamo per mercoledì di dargli un po' di minutaggio. Farà sette giorni in cui cercherà di avere più minutaggio possibile. Bisogna stare attenti e spero che anche la nazionale possa essere felice".