L'Udinese ha deciso: Nicolò Zaniolo sarà riscattato. Ecco quanto dovrà versare al Galatasaray

Nicolò Zaniolo si avvicina sempre di più alla permanenza all’Udinese. Il club friulano è orientato a esercitare il riscatto dal Galatasaray, versando una cifra intorno ai 10 milioni di euro per trattenere definitivamente il trequartista. Un investimento considerato sostenibile, soprattutto alla luce del rendimento offerto in stagione, dove Zaniolo si è ritagliato un ruolo centrale nell’attacco bianconero, formando una coppia efficace con Keinan Davis. Con la salvezza ormai a un passo, il suo contributo è stato uno dei fattori chiave del campionato dell’Udinese.

Non mancano, comunque, le alternative sul tavolo. Il club potrebbe infatti scegliere una formula diversa, versando 5 milioni di euro e lasciando al Galatasaray il 50% su una futura rivendita. Una decisione che dipenderà anche dalle eventuali offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Zaniolo resta infatti un profilo appetibile sul mercato, soprattutto considerando la sua crescita recente e la possibilità di rilanciarsi anche in ottica Nazionale, dopo le discussioni legate alla mancata convocazione.

La volontà dell’Udinese, però, sembra chiara. Nei giorni scorsi il direttore Gianluca Nani aveva sottolineato l’importanza del giocatore: "Zaniolo è un giocatore estremamente importante, per noi è un privilegio averlo, così come per lui è un privilegio giocare con noi. C’è tutta l’intenzione di continuare insieme, abbiamo un’opzione per farlo e lavoreremo in questa direzione".