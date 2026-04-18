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La Juventus sorride, Yildiz ci sarà per il possibile strappo Champions. Locatelli parla del suo sogno

La Juventus sorride, Yildiz ci sarà per il possibile strappo Champions. Locatelli parla del suo sognoTUTTO mercato WEB
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Simone Bernabei
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Simone Bernabei

La viglia dell'importantissimo match contro il Bologna che potrebbe dare uno strappo Champions decisivo è stata dolce per la Juventus di Luciano Spalletti. La rifinitura svolta dalla squadra alla Continassa ha infatti visto la presenza in gruppo di Kenan Yildiz, col turco che si è così lasciato alle spalle i contrattempi fisici dei giorni scorsi.

Il numero 10 della Juventus sarà così regolarmente al proprio posto, nella formazione titolare che manderà in campo il tecnico di Certaldo questa sera. Con lui anche McKennie e Conceiçao nel terzetto a sostegno di Jonathan David che nell'occasione tornerà titolare. Spazio a gara in corso con eventuali compiti di cambiare il match per Jeremy Boga.

A centrocampo ci sarà invece Manuel Locatelli, capitano che nelle scorse ore ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030 e che ieri ha parlato della sua gioia in conferenza stampa: "Quando oggi sapevo di dover fare la conferenza, mi son chiesto come posso dire cosa provo, di aver rinnovato con la Juve, di essere capitano, è difficile da descrivere. La risposta è da fare domani a un bambino qualsiasi che viene a vedere la Juve domani. ‘Tu tifi Juve fin da piccolo? Ti piacerebbe diventare capitano un giorno e sposare un progetto del genere?’. La mia risposta è questa. A volte è difficile trovare le emozioni perché noi viviamo di emozioni e a volte dobbiamo essere dei robot ma sono momenti felicissimi, è l’ennesimo sogno che realizzo, è una responsabilità grandissima. Noto fiducia nei tifosi, nella società, che mi guarda in campo. Per me questo è un sogno enorme e sono felicissimo di aver rinnovato con la Juve".

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