La Samp esce a testa alta ma sconfitta dall'Olimpico. Con Ranieri le polemiche stanno a zero

Solida, coriacea, mai doma. La Sampdoria è sempre così, fedele a quello che le chiede Claudio Ranieri. E così i blucerchiati escono domati ma non domi dall'Olimpico e dalla sfida contro la Lazio, persa 1-0 per la rete di Luis Alberto. Ai punti, però, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per Fabio Quagliarella (tra i migliori in campo) e i suoi. Con un grosso rammarico: nonostante la buona prestazione, i pericoli concreti portati dalle parti di Reina sono stati pressoché nulli. La Doria resta nel limbo, orgogliosa e pronta a ripartire. Senza polemiche: nel post-partita, Ranieri rimanda al mittente le speculazioni sul rigore non fischiato nel finale. Un signore della panchina, ma questa non è certo una novità.