Lazio senza Rovella, almeno fino al 2026. Il centrocampista ha annunciato l'operazione

Nicolò Rovella ha rotto gli indugi e deciso lui stesso di spiegare il perché della sua prolungata assenza e della tanta incertezza (oltre che delle voci incontrollate) sul suo ritorno. Che, a questo punto si può anche ufficializzare, non avverrà prima del 2026.

Si legge, sul profilo Instagram dello stesso Rovella: "Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO".

I tempi del rientro in campo di Rovella. L'operazione porterà l'ex Juventus a stare fermo almeno un mese, prima di poter riprendere la fase di riatletizzazione. Non ci vorranno meno di 45-50 giorni per rivederlo in gruppo, il che significa che Rovella rientrerà nel 2026. Con un 'giallo' sulla terapia conservativa: il calciatore scrive di scelta condivisa, la Lazio nel suo comunicato di sostegno invece attribuisce a lui la decisione.