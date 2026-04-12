Mentre la Premier si riapre, Liga e Bundes si chiudono: Barcellona e Bayern vicine al titolo

Mentre la Premier League si riapre e la Serie A sembra destinata all'Inter, Bundesliga e Liga si sono praticamente chiuse in questo sabato di campionato, almeno per quanto riguarda la corsa al titolo. In Inghilterra il crollo interno dell'Arsenal contro il Bournemouth può consentire al City non solo di tornare in corsa, ma addirittura di essere padrone del proprio destino: vincendo tutte le gare rimanenti, il titolo tornerà a Manchester.

Il prossimo weekend il Bayern Monaco può alzare il Meisterschale

Nel sabato di Bundes, il Bayern Monaco ha travolto il St. Pauli con un netto 0-5. I bavaresi sono passati in vantaggio al 9’ con Jamal Musiala, poi nella ripresa hanno dilagato con i gol di Leon Goretzka (53'’), Michael Olise (54’), Nicolas Jackson (65’) e Gurreiro (88'). Dominio assoluto dei campioni di Germania, che allungano ancora in classifica e confermando uno stato di forma assolutamente eccezionale. Ora il divario tra bavaresi e Borussia è di dodici punti e già nel prossimo weekend i bavaresi potrebbero festeggiare il Meisterschale.

Liga ormai del Barcellona: +9 sul Real, è solo questione di tempo

Il Barcellona ha dominato il derby catalano contro l’Espanyol, chiudendo la gara già nel primo tempo con il 2-0 firmato Ferran Torres: lo spagnolo ha aperto le marcature al 9’ con un colpo di testa su assist di Lamine Yamal e ha raddoppiato al 25’ sempre servito dal giovane talento spagnolo. I blaugrana hanno controllato la gara nella ripresa, ma l’Espanyol è riuscito a riaprire la gara grazie a Lozano. Tuttavia, ancora la stella di Yamal ha trovato il modo di condurre i suoi al successo col gol del 3-1. Tocca poi a Rashford aumentare ancora il divario tra le due catalane con il quarto gol blaugrana. Tre punti preziosi per i catalani in vetta alla classifica, visto che l'ennesimo passo falso del Real li spedisce a +9 sul secondo posto. 29° titolo spagnolo ormai davvero vicinissimo.