Milan, Morata si presenta e Ibra prevede altri 3 colpi: il primo sarà Emerson Royal

Il giorno di Alvaro Morata è finalmente arrivato. L'attaccante spagnolo è stato presentato in conferenza stampa e poi ha incontrato i tifosi in piazza Duomo, sventolando la maglia numero 7. Queste le sue parole: "Ringrazio tutti per avermi portato qua. Ho avuto diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni, ma appena Zlatan mi ha chiamato non ho pensato più a niente. È la squadra che mi ha voluto di più, agli Europei sembrava già che fossi un giocatore del Milan. Io ho bisogno delle sensazioni a pelle e della fiducia, qui è tutto incredibile. Difficile trovare una società con questa organizzazione".

Il passato alla Juventus: "Sono grato e li ringrazio per quello che hanno fatto per me. Ora sono un giocatore del Milan, comincia un'altra avventura. Allegri? Non ho parlato con lui, mi ha aiutanto tanto e quando lo rivedrò sarà divertente. In Italia non è mai capitato che qualcuno mancasse di rispetto a me o alla mia famiglia".

Durante la conferenza è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, che ha dichiarato: "Quello che cercavamo era un giocatore completo, presente in campo e fuori. In questo Alvaro è un esempio perfetto. La squadra è più giovane, sono andati via Giroud e Kjaer, due leader; ora lui entra nello spogliatoio anche con questo ruolo. Sarà importante il campo ma anche il resto e noi lo aiuteremo a prendersi questa responsabilità. Lui è nuovo, non conosce la squadra e il club ma non sono preoccupato: ha fatto da guida all'Europeo da capitano, è un vincente, ha grande esperienza, ha vinto tanto. Porterà un extra alla squadra. Sul campo tutti lo conosciamo, deve solo restare concentrato, poi farà gol e tutto il resto. Siamo davvero molto contenti, ieri c'era l'animale (Pavlovic, ndr), oggi il bello. Dio ha creato il mondo in 7 giorni, questo per noi è il giorno 4. Siamo carichi", ha detto, lasciando quindi presagire almeno altri 3 acquisti.

Il primo dovrebbe essere Emerson Royal: la trattativa col Tottenham sembra essere finalmente arrivata alla conclusione e i rossoneri dovrebbero versare nelle casse dei londinesi 15 milioni di euro più bonus (la richiesta era superiore ai 25). Definita questa operazione, si punterà tutto su un mediano (in cima ai pensieri c'è sempre Youssouf Fofana del Monaco) e - forse - su un'altra punta.