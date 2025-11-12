Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 00:41
Pierpaolo Matrone

Due leggende del calcio tornano sotto i riflettori. Roberto Mancini e Zinedine Zidane, campioni dentro e fuori dal campo, sono pronti a rimettersi in gioco e tornare in panchina. Due percorsi diversi, due momenti distinti, ma un comune denominatore: la voglia di tornare protagonisti.

Mancini è il primo a ripartire. Dopo l’avventura con l’Arabia Saudita, conclusa tra luci e ombre, l’ex commissario tecnico dell’Italia è pronto a firmare con l’Al Sadd. Accordo raggiunto, arrivo a Doha immediato e firma attesa oggi: un contratto fino a maggio 2026, con la prospettiva di guidare una delle realtà più ambiziose del calcio qatariota. Per il tecnico jesino, che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa a Wembley nel 2021, una nuova sfida lontana dall’Europa ma carica di responsabilità e aspettative. Secondo il Corriere della Sera, previste anche clausole e opzioni future, con un possibile prolungamento fino al 2028 e ingaggio importante, nell’ordine di 4,5 milioni a stagione.

Capitolo Zidane. Zizou non si siede in panchina dal suo secondo addio al Real Madrid nel 2021, ma il suo ritorno è sempre più vicino. Lo ha confermato lui stesso a Tolone, durante un evento benefico: “Farò l’allenatore ancora, e presto”. Tutto porta alla nazionale francese, con Didier Deschamps che lascerà dopo il Mondiale 2026. L’orizzonte è tracciato: dopo aver scritto la storia con il Real, Zidane è pronto a inseguire la gloria con i Bleus.

Panchine di lusso: Mancini riparte dall'Al Sadd, Zidane prepara il ritorno dopo il 2026
