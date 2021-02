Pioli non parla di Scudetto, ma di rinnovi sì. Per Ibrahimovic e Donnarumma niente salary cap

"Non parlerò di Scudetto". Le parole di Pioli in conferenza stampa di fatto spiegano come ci sia un codice non scritto per non mettere la carrozza davanti ai cavalli. L'intenzione è quello di tenere il profilo basso, lasciando parlare gli altri. In compenso il tecnico ha spiegato come la sensazione è che ci sia spazio per gli eventuali rinnovi importanti da concludere nelle prossime settimane. Certamente sul tavolo, a parte il prolungamento di Calhanoglu che non sembra un problema, ci sono anche Donnarumma e Ibrahimovic: per loro il Milan sta pensando a un salary cap.